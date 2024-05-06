Hıdırellez Bayramı Safranbolu'da Kutlandı - Son Dakika
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Hıdırellez Bayramı Safranbolu'da Kutlandı

Hıdırellez Bayramı Safranbolu\'da Kutlandı

Baharın habercisi olan Hıdırellez, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde coşkuyla kutlandı. Katılımcılar, Emzikli Kaya'ya kadar yürüyerek bayramı kutladılar.

06.05.2024 17:51  Güncelleme: 17:53
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Baharın habercisi olan Hıdırellez Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kutlandı.

Baharın müjdecisi olarak birçok farklı coğrafyada yüzyıllardır kutlanan Hıdırellez Bayramı Safranbolu'da da kutlandı. Camikebir Mahallesi'ndeki bir kafe önünde bir araya gelen katılımcılar, program çerçevesinde Emzikli Kaya'ya kadar yürüdü. Emzikli Kaya'nın hikayesinin anlatıldığı program yufka ekmeği, yumurta, yeşil soğan ve yeşillik ikram edilmesi ile sona erdi.

Yürüyüşe, 22. 23. dönem AK Parti Karabük Milletvekili ve KARDEMİR Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ceylan, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu ve vatandaşlar katıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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