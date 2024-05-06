Hıdırellez'de Konyaaltı sahiline akın ettiler - Son Dakika
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Yerel

Hıdırellez'de Konyaaltı sahiline akın ettiler

Antalya'da, Hıdırellez etkinliklerine katılanlar günün ilk ışıklarıyla Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Dileklerini suyla buluşturmak isteyenler sabah saatlerinde sahilde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar güneşin doğuşunu izleyerek bahara başladı.

06.05.2024 22:21
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Hıdırellez'de Konyaaltı sahiline akın ettiler

ANTALYA - Antalya'da, Hıdırellez etkinliklerine katılanlar günün ilk ışıklarıyla Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Kış mevsiminin bitişi ve baharın habercisi olan Hıdırellez nedeniyle dileklerini ve isteklerini çizdikleri kağıtları ritüele göre günün ilk ışıklarıyla suyla buluşturmak isteyenler, sabah saatlerinde Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar daha sonra sahilde oturup güneşin doğuşunu izledi.

Ecenur Tavukcu, 18 yaşına yeni girdiğini ve çok fazla dileği olduğunu belirterek, "Bugün burada Hıdırellez dileklerimi atmak için bulunuyorum" dedi. Bir başka vatandaş Ufuk Çakır ise "Bahara başlamak için geldik. Birazda eşim teşvik etti, o daha detaylı biliyor aslında" ifadelerini kullandı.

Çocukları ile birlikte sabahın erken saatinde Konyaaltı Sahili'ne gelen Kadire Karadaş, "Bugün Hıdırellez'in ilk günü. Bugün tüm dünyaya, ülkemize sağlık mutluluk huzur getirsin" dedi. Vatandaşlar, havanın aydınlanmasıyla birlikte kumsalda kahvaltı yaptı.

Kaynak: İHA

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