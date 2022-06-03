Hindistanlı kadınlar suya erişebilmek için hayatlarını riske atıp metrelerce derinlikteki kuyuya iniyorlar

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde yaşanan su sıkıntısı, hayatları riske atıyor. Ghusiya köyündeki kadınlar, suya erişebilmek için metrelerce derinlikteki kuyuya inmek zorunda kalıyor. Hiçbir önlem almadan indiği kuyudan çıkan bir kadının videosu, sosyal medyada hızla yayılınca ülke gündemine oturdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı videoya tepki göstererek yetkilileri köye acilen yardım sağlamaya çağırdı.

"SU KAYNAĞIMIZ OLANA KADAR OY VERMEMEYE KARAR VERDİK"

Eyaletteki su sıkıntısı her yaz mevsiminde baş gösteriyor. Eyalet hükümeti 2024 yılına kadar her köye su sağlama sözü verse de halen milyonlarca insan içme suyuna erişemiyor. Ghusiya'da öfkeli köylüler, hükümeti protesto etmek için bu yıl yerel seçimleri boykot edeceklerini belirtiyor. Hindistan medyasına konuşan bir kadın, "Suya erişmek için kuyuya inmemiz gerekiyor. Burada 3 kuyu var, hepsi neredeyse kurumuş durumda. Hükümet yetkilileri ve siyasiler buraya sadece seçimler sırasında gelir. Bu sefer uygun su kaynağımız olana kadar oy vermemeye karar verdik" dedi.

GELECEKTE HİNDİSTAN'I NELER BEKLİYOR?

Hindistan'ın 2050 yılına kadar ciddi su sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağı tahmin edilirken, 30 şehrin yüksek riskli bölge kategorisinde olduğu belirtiliyor.