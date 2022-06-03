Hindistanlı kadınlar suya erişebilmek için hayatlarını riske atıp metrelerce derinlikteki kuyuya iniyorlar - Son Dakika
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Hindistanlı kadınlar suya erişebilmek için hayatlarını riske atıp metrelerce derinlikteki kuyuya iniyorlar

03.06.2022 13:56

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde kadınlar, temiz su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için hayatlarını riske atıyorlar. Metrelerce derinlikteki kuyuya hiçbir önlem almadan inip çıkan kadınların videosu sosyal medyada gündem oldu.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde yaşanan su sıkıntısı, hayatları riske atıyor. Ghusiya köyündeki kadınlar, suya erişebilmek için metrelerce derinlikteki kuyuya inmek zorunda kalıyor. Hiçbir önlem almadan indiği kuyudan çıkan bir kadının videosu, sosyal medyada hızla yayılınca ülke gündemine oturdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı videoya tepki göstererek yetkilileri köye acilen yardım sağlamaya çağırdı.

"SU KAYNAĞIMIZ OLANA KADAR OY VERMEMEYE KARAR VERDİK"

Eyaletteki su sıkıntısı her yaz mevsiminde baş gösteriyor. Eyalet hükümeti 2024 yılına kadar her köye su sağlama sözü verse de halen milyonlarca insan içme suyuna erişemiyor. Ghusiya'da öfkeli köylüler, hükümeti protesto etmek için bu yıl yerel seçimleri boykot edeceklerini belirtiyor. Hindistan medyasına konuşan bir kadın, "Suya erişmek için kuyuya inmemiz gerekiyor. Burada 3 kuyu var, hepsi neredeyse kurumuş durumda. Hükümet yetkilileri ve siyasiler buraya sadece seçimler sırasında gelir. Bu sefer uygun su kaynağımız olana kadar oy vermemeye karar verdik" dedi.

GELECEKTE HİNDİSTAN'I NELER BEKLİYOR?

Hindistan'ın 2050 yılına kadar ciddi su sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağı tahmin edilirken, 30 şehrin yüksek riskli bölge kategorisinde olduğu belirtiliyor.

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Hindistan'da bir kadının suya ulaşmak için hayatını riske attığı görüntü viral oldu Hindistan'da bir kadının suya ulaşmak için hayatını riske attığı görüntü viral oldu Hindistanlı kadınlar suya erişebilmek için hayatlarını riske atıyor Hindistanlı kadınlar suya erişebilmek için hayatlarını riske atıyor
Kaynak: İHA

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