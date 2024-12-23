Hınıs'ta Yerli Malı Haftası Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hınıs'ta Yerli Malı Haftası Coşkuyla Kutlandı

Hınıs\'ta Yerli Malı Haftası Coşkuyla Kutlandı

Erzurum'un Hınıs ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliği, Hınıs Şehit Ahmet Akdağ İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe İlçe Kaymakamı, hakimi, milli eğitim müdürü, okul müdürü ve veliler katıldı. Öğrencilerin yöresel yemekler, eski kıyafetler ve aksesuarlarla sunduğu programda, yerli ürünlerin önemi vurgulandı ve geleneksel türküler seslendirildi.

23.12.2024 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Hınıs ilçesinde Yerli Malı Haftası kutlandı.

Hınıs Şehit Ahmet Akdağ İlkokulunda İlçe Kaymakamı Onur Bektaş, Hınıs Ağır Ceza Hakimi Mine Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Abak, Okul müdürü Ahmet Güneş, Öğretmen Onur Tercanlı ve velilerin katılımı ile Yerli malı haftası etkinliği düzenlendi.

Şehit Ahmet Akdağ İlkokulunda Tutum, Yatırım ve Türk Malları haftası kapsamında 2-A sınıfı öğrencileri etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Erzurum'a ve Hınıs ilçemize ait yöresel yemekler ve tatlılar, eski yöresel kıyafetler, eski zamanlarda kullanılan araç gereçler ve aksesuar eşyalar velilerin iş birliği ile tedarik edildi.

Programda tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılarak ülkenin zenginliklerinin artması amaçlandı. Etkinlikte ayrıca öğrenciler eski yöresel türküleri seslendirerek türkülere de sahip çıkılması gerektiğini gösterdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Akdağ, Yerli Malı, Etkinlik, erzurum, Ekonomi, Kültür, Yerel, Hınıs, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hınıs'ta Yerli Malı Haftası Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:41 İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
11:50 Erbain soğukları 21 Aralık’tan itibaren Türkiye’yi etkisi altına alacak Erbain soğukları 21 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
11:50 AK Parti’de herkes Abdullah Özdemir’i konuşuyor Bir istifa ile hayatı değişti AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti
10:14 Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor
09:48 Mersin Gümrük İdaresi’ne operasyon: 91 tutuklama Mersin Gümrük İdaresi'ne operasyon: 91 tutuklama
18:26 Dışişleri Bakanı Fidan’dan PKKYPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK/YPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır
18:24 ’Ne yapsam’ diye kara kara düşünürken buldu, 5 ülkeye birden ihraç etmeye başladı 'Ne yapsam' diye kara kara düşünürken buldu, 5 ülkeye birden ihraç etmeye başladı
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
17:59 Galatasaray, Kayserispor’u deplasmanda 5-1 yendi Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi
17:50 ’’Emeklinin hali bu’’ diyerek SGK önünde soyundu ''Emeklinin hali bu'' diyerek SGK önünde soyundu
17:45 Polis ekibine 10 kişi birden saldırdı Polis ekibine 10 kişi birden saldırdı
17:42 Kendisinden haber alınamayan gencin kazada öldüğü ortaya çıktı Kendisinden haber alınamayan gencin kazada öldüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 13:40:14. #1.11#
SON DAKİKA: Hınıs'ta Yerli Malı Haftası Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.