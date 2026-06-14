Hiranur\'un Resimle Hayata Tutunuşu

Çorum'da yaşayan 16 yaşındaki Hiranur Şamlı, anne karnında geçirdiği beyin kanaması sebebiyle doğuştan yaşadığı sağlık sorunlarını 2 yıl önce tanıştığı resim sanatıyla aşıyor.

Çorum'da yaşayan Hiranur Şamlı, anne karnında geçirdiği beyin kanaması sebebiyle doğuştan itibaren sağlık sorunları ve bedensel engelleriyle mücadele ediyor. Uzun yıllar tedavi gören Hiranur, Bireysel Eğitim Programı kapsamında Başöğretmen Anadolu Lisesi'nde eğitim görmeye başladı. 10. sınıf öğrencisi Hiranur, Görsel Sanatlar Öğretmeni Füsun Yılmaz'ın yeteneğini fark etmesiyle resimle ilgilenmeye başladı. Yeteneğiyle göz dolduran Hiranur, resimle hayata tutunuyor. Öğretmeni Füsun Yılmaz'ın desteğiyle kendisini geliştiren Hiranur'un yaptığı resimler büyük ilgi görüyor.

İki yıl önce Başöğretmen Anadolu Lisesi'nde eğitim görmeye başladığını dile getiren Hiranur Şamlı, resimle ilgilenmenin ve resim atölyesinde zaman geçirmenin kendisine huzur verdiğini dile getirdi.

"İki senede çok yol katetti"

Görsel Sanatlar Öğretmeni Füsun Yılmaz, öğrencisinin son iki yılda önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, "Bu okulda Hira'yla beraber olalı iki sene oldu. Zihinsel olarak zehir gibi olan bir öğrencimiz. Bedensel olarak ufak sıkıntılarımız var ama gelişiyoruz. Sanatın iyileştirici, bütünleştirici katkısı Hira'da etkisi çok belli bir şekilde gözlemleniyor. İki senede çok yol katetti. Burada olmaktan çok mutlu, biz de onunla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

"Bu yeteneği ortaya çıkartmak ayrı bir şey"

Kızının resim alanında önemli yol katettiğini dile getiren baba Ömer Fazıl Şamlı ise, "Ben özellikle okulumuzun öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. Özellikle Füsun öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz. Yetenekli olmak ayrı bir şey, bu yeteneği ortaya çıkartmak ayrı bir şey. Kızımızla çok güzel ilgileniyorlar" diye konuştu. - ÇORUM