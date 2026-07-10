HİSAR Hava Savunma Sistemleri İçin Yeni Sözleşmeler

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "18 Şubat 2026 tarihli SSİK kararları doğrultusunda, ASELSAN ve ROKETSAN ile HİSAR-A ve HİSAR-O hava savunma sistemleri ilave seri üretim sözleşmelerini imza altına aldık" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, 18 Şubat tarihli Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararları doğrultusunda ASELSAN ve ROKETSAN ile HİSAR-A ve HİSAR-O hava savunma sistemleri ilave seri üretim sözleşmelerini imza altına aldıklarını dile getirerek, "Gök Vatan savunmasında büyük gün. 18 Şubat 2026 tarihli SSİK kararları doğrultusunda, ASELSAN ve ROKETSAN ile HİSAR-A ve HİSAR-O hava savunma sistemleri ilave seri üretim sözleşmelerini imza altına aldık. Çelik Kubbe vizyonumuz ve NATO çerçevesindeki taahhütlerimiz kapsamında çok katmanlı hava savunma mimarimizi güçlendirmeye kararlıyız. Son 23 yılda atılan adımlarla savunma sanayii alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm ileri seviye kabiliyetleri karşılayabilecek 4 binin üzerinde şirket, yaş ortalaması 34'ün altında olan 100 bin kişilik mühendis ve teknisyen ordusundan oluşan bir ekosisteme sahibiz. Başkanlığımız koordinasyonunda hayata geçirilen her yerli ve milli proje; kaynaklarımızın ülke içinde kalmasını sağlıyor, istihdamı destekliyor ve sanayi kapasitemizin artırılmasına katkı sunuyor. Savunma sanayiimizin bugünlere gelmesinde tarihi bir rol üstlenen Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA