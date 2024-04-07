Hisarcık Belediye Başkanı Ramazan Bayramı öncesi esnaf ve vatandaşları dinledi

Yerel

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, Kapalı Pazar Yeri ziyaretinde esnaf ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Kapalı Pazar Yeri ziyaretinde esnaf ve vatandaşların istek ve sorunlarını dinlediklerini söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş," Esnafımız bölgemizin yatırımcısıdır. Bu nedenle yapacağımız hizmetleri esnafımızın, vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirme gayreti içerisinde olacağız. Daha modern ve yaşanabilir bir Hisarcık adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunacağız" dedi. - KÜTAHYA