Hisarcık Gençlik Merkezi Öğrencilerinden Şehitlere Anma Etkinliği - Son Dakika
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Hisarcık Gençlik Merkezi Öğrencilerinden Şehitlere Anma Etkinliği

Hisarcık Gençlik Merkezi Öğrencilerinden Şehitlere Anma Etkinliği
12.07.2025 11:54
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Hisarcık Eti Maden Gençlik Merkezi öğrencileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit Jandarma Onbaşı Yüksel Arık'ın mezarını ziyaret etti. Gençler, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar ve diğer liderler eşliğinde dua edip, mezarlıkta çevre temizliği yaptı. Bu etkinlik, hem şehitleri anma hem de sosyal sorumluluk bilinci oluşturma amacı taşıyor.

Hisarcık Eti Maden Gençlik Merkezi öğrencileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehitleri anmak amacıyla ilçedeki şehit mezarını ziyaret ettiler ve ayrıca mezarlıkta çevre temizliği gerçekleştirdiler.

Hisarcık Eti Maden Gençlik Merkezinde açılan çeşitli kurslara katılan öğrenciler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar, Antrenör Nazlı Eren ve Gençlik lideri Yusuf Can nezaretinde şehitleri anmak üzere ilçedeki şehit Jandarma Onbaşı Yüksel Arık'ın mezarını ziyaret ederek dua ettiler. Öğrenciler ayrıca sosyal sorumluluk çerçevesinde birlikte mezarlıkta çevre temizliği gerçekleştirdiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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