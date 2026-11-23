Hisarcık İlçe Kaymakamı Erkan Atam, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci ve Şube Müdürü Caner Tevfik Tekin'in de eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Erkan Atam, öğretmenlerle sohbet ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Öğretmenlerin talep ve görüşlerini de dinleyen Atam, eğitimcilerin çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Atam, okul bünyesindeki anaokuluna da geçerek minik öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Erkan Atam, ziyaret dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, "Eğitim camiamızın fedakar mensuplarına emek ve özverileri için teşekkür ediyor, geleceğimizi şekillendiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.