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İçişleri Bakanlığının yurt dışı eğitim programı için Ankara'ya gidecek olan Hisarcık Kaymakamı İsmail Tosun için veda yemeği düzenlendi.

Hisarcık Esire Termal Turizm Restoranında düzenlenen yemek programına Kaymakam İsmail Tosun, Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alperen Korkut, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, kamuda görev yapan personeller ve STK temsilcileri katıldı.

Katılımcılar tek tek söz alarak Kaymakam İsmail Tosun'a duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ve iyi dileklerini ilettiler.

Son olarak veda konuşması yapan Kaymakam İsmail Tosun, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerine, personellerine, STK temsilcilerine tüm kamuya hizmet veren personele teşekkür ederek helallik aldı.

Veda yemeğinde Kaymakam Tosun'a, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa tarafından plaket takdim edildi. - KÜTAHYA