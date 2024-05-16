Hisarcık Kaymakamı ve Belediye Başkanı Engelliler Haftası\'nda özel öğrencileri ziyaret etti

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Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar ve Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş "Engelliler Haftası" nedeniyle rehabilitasyon merkezi ve Atatürk İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencilerini ziyaret etti.

Muhammet Samet Bahar, eşi Betül Bahar ve Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ile birlikte ilçede bulunan ve 50 özel öğrencinin eğitim aldığı Beyaz Özincim Rehabilitasyon merkezi ile Atatürk İlkokulu Özel Eğitim sınıfı öğrencilerini ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Bahar ve Belediye Başkanı Demirtaş, öğrencilerle tek tek ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren veliler, Kaymakam M. Samet Bahar ve Başkan Mustafa Demirtaş'a özel eğitim alan öğrencilere göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA