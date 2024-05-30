Hisarcık Kaymakamlığı, şehit ailelerine ve gazilere Şükran Belgesi veriyor - Son Dakika
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Yerel

Hisarcık Kaymakamlığı, şehit ailelerine ve gazilere Şükran Belgesi veriyor

Hisarcık Kaymakamlığı, şehit ailelerine ve gazilere Şükran Belgesi veriyor

Hisarcık Kaymakamlığı, ilçe ve köylerindeki şehit aileleri ve gazilere Şükran Belgesi veriyor. Kaymakam Muhammet Samet Bahar, ziyaretlerde devletin her an yanlarında olduğunu göstermek amacıyla belgeleri takdim ediyor.

30.05.2024 13:31
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Hisarcık Kaymakamlığınca ilçe ve köylerindeki şehit aileleri ve gazilere Şükran Belgesi veriliyor.

Kaymakam Muhammet Samet Bahar, "Bir Gün Değil, Her Gün Minnettarız" hissiyatıyla ilçe ve köylerdeki şehit yakınları ve gazileri ziyaret ederek, devletimizin kendilerinin her an yanlarında olduğunu göstermek adına Şükran Belgesini takdim ettiklerini söyledi.

Kaymakam Bahar, ilçede ilk terör gazilerinden olan Sedat Kurum, Kıbrıs Gazisi Mehmet Şener ve Şehit asker Yüksel Arık'ın babası Arif Arık'a Şükran Belgesini takdim etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hisarcık Kaymakamlığı, şehit ailelerine ve gazilere Şükran Belgesi veriyor - Son Dakika


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