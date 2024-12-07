Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü'nde Yeni Başkan Mehmet Özkan - Son Dakika
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Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü'nde Yeni Başkan Mehmet Özkan

Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü\'nde Yeni Başkan Mehmet Özkan

Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği'nin olağan kongresinde, Mehmet Özkan başkan seçildi. Seçim sonucunda diğer yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

07.12.2024 10:42  Güncelleme: 10:44
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Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneğinin olağan kongresinde başkanlığa Mehmet Özkan getirildi.

Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneğinin olağan kongresi Belediye İş Hanında gerçekleştirildi. Faaliyet raporlarının okunup, yönetim ve denetim kurullarının ibra edilmesinin ardından tek liste ile gidilen seçimde, başkanlığa Mehmet Özkan, Başkan Yardımcılığına İsmail Şengül, Muhasip Üyeliğe M. Ali Pehlivan, Katip Üyeliğe Ahmet Demirbaş, Dernek Müdürlüğüne ise İbrahim Taş seçildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü'nde Yeni Başkan Mehmet Özkan - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü'nde Yeni Başkan Mehmet Özkan - Son Dakika
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