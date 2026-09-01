Hisarcık Kaymakamı Atam ve Başkan Demirtaş’tan pazar yeri ziyareti - Son Dakika
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Hisarcık Kaymakamı Atam ve Başkan Demirtaş’tan pazar yeri ziyareti

Hisarcık Kaymakamı Atam ve Başkan Demirtaş’tan pazar yeri ziyareti
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Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve ilçe protokolü Kapalı Pazar Yeri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafın talep ve beklentileri dinlendi, vatandaşlarla sohbet edildi.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve ilçe protokolü, Kapalı Pazar Yeri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında pazar esnafını ziyaret eden protokol üyeleri, esnafların talep ve beklentilerini dinleyerek hayırlı işler ve bol kazanç dileklerinde bulundu.

Pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Kaymakam Atam, Başkan Demirtaş ve beraberindeki protokol üyeleri, vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi.

Gerçekleştirilen ziyaretin, esnaf ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulması ve talep ile beklentilerin yerinde değerlendirilmesi açısından önemli olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

Mustafa Demirtaş, Hisarcık, Politika, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hisarcık Kaymakamı Atam ve Başkan Demirtaş’tan pazar yeri ziyareti - Son Dakika

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