Hisarcık\'ta Engelliler Haftası Etkinliği Büyük İlgi Gördü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Engelliler Haftası nedeniyle Beyaz Özencim Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen programda özel öğrencilerin gösterileri beğeniyle izlendi.

Dünya Engelliler Haftası nedeniyle 50 öğrencinin öğrenim gördüğü Beyaz Özencim Rehabilitasyon Merkezi tarafından Kapalı Pazar yerinde düzenlenen Atatürk İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin de katıldığı etkinlik büyük ilgi gördü.

Etkinlikte, özel öğrenciler, "Balta, Balta" ve Erik Dalı" isimli müzikli gösteri, "Sevgi engel tanımaz" ve Ispanaklı Yumurta" isimli gösteri sundular. Öğrencilerin seslendirdikleri "Atatürk Çocukları" isimli şarkı ve Aşık Veysel'in, "Uzun İnce bir Yoldayım" türküsü izleyenlerden büyük alkış aldı.

Etkinliğe Emet Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin horon gösterisi büyük renk kattı.

Halkın özel çocuklara bakış açısını değiştirmek adına Engelliler Haftası nedeniyle, özel çocukların güzel bir gösteri sergilediklerini söyleyen Beyaz Özencim Rehabilitasyon Merkezi sahibi Niyazi Akbulut, "Programa halkımızdan yoğun katılım oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın başarılarını alkışlıyorum" dedi.

Yoğun katılımın olduğu etkinliğe MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, kurum amirleri, özel öğrencilerin aileleri ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA