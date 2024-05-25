Hisarcık'ta Geleneksel Yağmur Duası Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Hisarcık'ta Geleneksel Yağmur Duası Gerçekleştirildi

Hisarcık\'ta Geleneksel Yağmur Duası Gerçekleştirildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye öncülüğünde geleneksel yağmur duası gerçekleştirildi. Etkinlikte halka etli pilav, helva ve ayran ikram edildi. İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından yağmur duası yapıldı.

25.05.2024 06:09  Güncelleme: 06:11
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye öncülüğünde geleneksel yağmur duası gerçekleştirildi.

Kapalı Pazar yerinde sabah saat 10.00'da başlayan etkinlikte halka etli pilav, helva ve ayran ikram edildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin ardından Müftü Sebahattin Akyol, namaz vaktine kadar vaaz verdi. Topluca kılınan namazının ardından İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından yağmur duası yapıldı. Yağmur duasına, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alperen Korkut, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol ile çevre ilçe ve köylerden gelen vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, her sene kadim bir gelenek olarak düzenlenen yağmur duasını başarıyla yapmış olmanın sevinci ve gururu içerisinde olduklarını söyledi.

Başkan Demirtaş, " Yağmur duasını ilçe halkımızın katkıları, köylerimizin teşrifleri ile başarmanın ve ayrıca belediyemizin organizasyonu ile yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Rabbim yaptığımız ve yapacağımız tüm hayırlarımızı kabul buyursun inşallah. Yardım ve katkılarıyla bizleri onore eden Hisarcık halkına ve çevre köylerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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