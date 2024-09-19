Hisarcık'ta 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Hisarcık'ta 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' Konferansı Düzenlendi

Hisarcık\'ta \'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası\' Konferansı Düzenlendi

Hisarcık'ta İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' konulu konferans, önemli katılımcılarla yapıldı. Programda, Peygamberimizin güzel ahlakı vurgulandı ve katılımcılara tatlı ikram edildi.

19.09.2024 10:16  Güncelleme: 10:18
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Hisarcık'ta İlçe Müftülüğünce, "Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans organize edildi.

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen program İmam Hatip Hasan Ali Yılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra İlçe Vaizi Bilal Aydoğdu, İmam Hatipler Hasan Hüseyin Kırlı, İsmail Kocabıyık, Muhammed Ali Aksoy ve Hasan Ali Yılmaz'dan oluşan İlçe Müftülüğü İlahi Korosunun sunumu büyük beğeni topladı.

Programın açılışında konuşan İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, "Bu seneki "Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasının teması olan "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konusu çok önemli. Çünkü her Müslüman'da bir duruş gerekiyor, bir şahsiyet olması lazım. Müslüman duruşunu gerçekleştirmek için de Peygamberimizin duruşunu, şahsiyetini her yönü ile ele almamız gerekir" dedi.

"Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferansta Peygamberimizin güzel ahlakını anlatan ve çeşitli örnekler veren Emet Müftüsü İsmail Çınar, " Peygamberimiz İnsanlara çok iyi davranırdı, kız çocuklarına değer verirdi, hayvan haklarına riayet ederdi" dedi.

Programın sonunda İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol okunan Hatmi Şeriflerin duasını yaptı.

Programa Kaymakam Muhammed Samet Bahar, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Programın öncesinde ise halka ve öğrencilere tatlı ikram edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hisarcık'ta 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' Konferansı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hisarcık'ta 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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