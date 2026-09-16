Hisarcıklı şehit Ayhan Öğüt, şehadet yıl dönümünde dualarla anıldı

1996 Yılında Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde şehit olan Jandarma Er Ayhan Öğüt, şehadet yıl dönümünde Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kabri başında dualarla anıldı.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Belediye Başkan Vekili İsmail Köse ve İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, Şehit Ayhan Öğüt'ün şehadet yıl dönümü dolayısıyla Hasanlar köyündeki kabrini ziyaret etti. Kabir başında gerçekleştirilen ziyarette İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci tarafından başta Şehit Ayhan Öğüt olmak üzere tüm şehit ve gaziler için dua edildi. Kaymakam Erkan Atam, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru uğruna canını feda eden tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.