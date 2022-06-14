Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Kayaş mezrasını ziyaret etti - Son Dakika
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Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Kayaş mezrasını ziyaret etti

14.06.2022 17:53
Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Kayaş mezrasını ziyaret etti

Bitlis Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Kayaş mezrasını ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.

Bitlis Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Kayaş mezrasını ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, köy ziyaretleri çerçevesinde Döküktaş köyüne bağlı Kayaş mezrasını ziyaret etti. Gerçekleştirdiği köy ziyaretinde köy muhtarı Fettah Özdemir'den köyün sorunları hakkında bilgi alan Kaymakam Yelek, daha sonra okulu ziyaret etti. Okul idarecilerinden okul hakkında bilgi alan Kaymakam Yelek, öğrenciler ile yakından ilgilendi.

Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini de dinleyen Kaymakam Yelek, dile getirilen hususların çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirterek "Bizler vatandaşlarımıza en iyi kamu hizmetini sunmak, talepleri karşılamak, eksiklikleri gidermek için görevimizin başındayız. Gayemiz ilçemiz genelinde her bir vatandaşımızın imkanlar ölçüsünde en iyi yaşam standartlarına sahip olmasıdır. Bu doğrultuda insanımıza hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Kayaş mezrasındaki ziyaretini tamamlayan Kaymakam Yelek, daha sonra Topluca mezrasında ikamet eden ve hasta olan Ayhan Özdemir'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaymakam Yelek'e köy ziyaretleri sırasında İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, Hizan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz, Hizan Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Methi Özdemir eşlik etti. - BİTLİS

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Kayaş mezrasını ziyaret etti
Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Kayaş mezrasını ziyaret etti
Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Kayaş mezrasını ziyaret etti
Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Kayaş mezrasını ziyaret etti
Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Kayaş mezrasını ziyaret etti
Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Kayaş mezrasını ziyaret etti

YORUMLAR
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Hasret sona erdi, ilk hacı kafilesi dualar ile uğurlandı Hasret sona erdi, ilk hacı kafilesi dualar ile uğurlandı Hizan Kaymakamı Yelek köy ziyaretlerini sürdürüyor Hizan Kaymakamı Yelek köy ziyaretlerini sürdürüyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Kayaş mezrasını ziyaret etti - Son Dakika

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