Üye Girişi
Hızlı trende yeniden çalışma başladı - Son Dakika

Hızlı trende yeniden çalışma başladı

12.01.2022 11:50
Hızlı trende yeniden çalışma başladı

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattında uzun bir aranın ardından yeniden çalışma başladı.

Bandırma-Bursa-Yenişehir- Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattında uzun bir aranın ardından yeniden çalışma başladı. Sırbistan ziyareti sırasında İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını cevaplayan Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Osmaneli bölgesinden tünel inşaatları için ilk kazmanın vurulduğunu bildirdi.

Konya- Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın devreye girmesiyle birlikte gözler Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattına çevrildi.

Temeli 9 yıl önce atılan, ancak güzergah ve proje değişiklikleri nedeniyle bugüne kadar tamamlanamayan Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı'nda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Projenin Bursa'dan Osmaneli'ne kadar olan kısmının 2023 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Ardından Bandırma'ya uzatılacak olan hat, yolcunun yanı sıra liman bağlantılarıyla yük taşımacılığında da kullanılacak. Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı'nın temeli dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla 2012 yılında Bursa Mudanya yolu Balat mevkiinde atılmıştı. Ancak aradan geçen 9 yılda deprem riski nedeniyle güzergahın değişmesi, kamulaştırmada yaşanan sorunlar, projelerin yeniden yapılması gibi nedenlerle süreç tamamlanamadı.

Son olarak geçen yıl ağustos ayında Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 201 kilometrelik Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini işi ihalesi yapıldı. İhaleyi, 9 milyar 449 milyon liralık teklifi Kalyon İnşaat kazandı. İhale kapsamında, 95 kilometrelik Bursa-Bandırma hattı, 56 kilometrelik Bursa-Yenişehir hattı ile 50 kilometrelik Yenişehir-Osmaneli hattı yer aldı. Kalyon İnşaat, 50 kilometrelik Yenişehir-Osmaneli hattındaki çalışmalara başlamak amacıyla Yenişehir Ebeköy civarında yaklaşık 45 bin metrekarelik alanda şantiye kurulumuna başladı. Projeye göre Bursa, Yenişehir ve Osmaneli üzerinden Yüksek Hızlı Tren Hattına bağlanacak, böylece Bursa - Bilecik - Ankara - İstanbul arası kesintisiz ulaşım sağlanacak. Bu sayede Bursa-Ankara arası 2 saat 10 dakikaya inecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre projenin Bursa - Osmaneli ayağında yılda 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton/yıl yük taşınması öngörülüyor.

Osmaneli tünel inşaatlarında ilk kazma vuruldu

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa ile Avrupa Kültür Başkenti Sırbistan Novisad kenti buluşmasında İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını cevaplayan konunun Ankara'daki takipçisi olan AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, Osmaneli bölgesinden tünel inşaatları için ilk kazma vuruldu. İlk kazma işin başlaması aşamasında çok önemli. Bu hatta 13 kilometre tünel yapılacak. Dış kredi Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanınca süreç hızlandı. Bu proje, siyasi iradenin ortak gündemi. Her gelişmeyi tüm milletvekili arkadaşlarımız, İl Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanı'mızla birlikte takip ediyoruz. Finansman sorunu yok. Proje bundan sonra çok hızlı ilerleyecek. Hızlı trenin önünde engel kalmadı" dedi.

Proje kapsamında 200 km/saat hıza sahip trenlerle yolcunun yanı sıra yük taşıması da yapılabilecek bir hat üzerinde çalışıldığını belirten Mustafa Esgin, ilk etapta Osmaneli-Geçit arasındaki kısmın tamamlanacağını söyledi.

Esgin, " Türkiye'deki demiryolu ağlarına Bursa'yı bağlayacak son derece önemli bir yatırım. Bursa 15 milyar dolar ihracat potansiyeli olan bir il. Bu potansiyelimizi bugün karayoluyla dünya pazarlarına gönderiyoruz. Raylı sistemler ve deniz yoluyla dünya pazarlarına ulaşacağız. Hat Bandırma limanına da uzatılacak. Ayrıca Gemlik'te de bir hat olacak. İhalesi yapıldı. Kredi onayı tamamlandı. 9,5 milyar liralık hazır krediyle yapılacak proje, aynı zamanda Bursa'nın Cumhuriyet tarihinde tek kalemde aldığı en önemli yatırım. En kısa sürede tamamlama gayreti içerisindeyiz. Geçit'teki hızlı tren istasyonu tamamladıktan sonra kent için raylı sistemi de Şehir Hastanesi'ne kadar uzatacağız" dedi. - BURSA

Hızlı trende yeniden çalışma başladı
Hızlı trende yeniden çalışma başladı

YORUMLAR
500

İhlas Haber Ajansı, Bursa Yenişehir, Osmaneli, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hızlı trende yeniden çalışma başladı - Son Dakika


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
Diyarbakır'da arazi gerginliği! Köylülerin eylemine tazyikli suyla müdahale Diyarbakır'da arazi gerginliği! Köylülerin eylemine tazyikli suyla müdahale         
12:16
Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın hırsızlara seslendi: Yevmiye ile çalışan biriyim, motorumu getirin Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın hırsızlara seslendi: Yevmiye ile çalışan biriyim, motorumu getirin         
11:06
Altın madalyaya layık görülmüştü! Kamboçya'nın mayın avcısı kahraman sıçanı hayatını kaybetti Altın madalyaya layık görülmüştü! Kamboçya'nın mayın avcısı kahraman sıçanı hayatını kaybetti         
10:33
Koronaya yakalanan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor Koronaya yakalanan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor         
10:28
Bıçakla şaka mı olur? Şaka ile başlayan tartışma, kanlı bitti: Arkadaşını kalbinden bıçakladı Bıçakla şaka mı olur? Şaka ile başlayan tartışma, kanlı bitti: Arkadaşını kalbinden bıçakladı         
10:13
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:38
Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor         
16:19
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor         
15:40
Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?         
15:38
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun         
15:09

Son Dakika Haberleri
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!
12:28 Önce erkek çocuk istedi, sonra "spermlerim çalındı" dedi! DNA raporundan kaçamadı
12:15 Diyarbakır'da arazi gerginliği! Köylülerin eylemine tazyikli suyla müdahale
12:13 Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı
11:51 Doktorun fark edemediği küçük detay yüzünden kendisini 15 yıl boyunca kör zannetti
11:49 Terim, Florya'daki vedasında futbolculara "Her şeyi riske ettim ama yarı yolda bırakıldım" dedi
11:46 Doğu Perinçek'ten yeni iddia: Türkiye sandığa giderken ABD silahlı şiddet uygulayacak!
11:44 3600 ek gösterge ile emekli öğretmenlerin maaşları 884 lira artacak
11:25 İYİ Parti Lideri Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Vicdansız, sağır bir adam oldun!
11:19 İngiliz doktor, koronavirüsten ölen insanlarla ilgili ürküten gerçeği dünyayla paylaştı: Hepsi çok sağlıklı insanlardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 12:35:34. #1.11#
SON DAKİKA: Hızlı trende yeniden çalışma başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement