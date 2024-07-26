Hizmet-İş Sendikası, Belediye Başkanı'na teşekkür ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Hizmet-İş Sendikası, Belediye Başkanı'na teşekkür ziyaretinde bulundu

Hizmet-İş Sendikası, Belediye Başkanı\'na teşekkür ziyaretinde bulundu

Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Selahattin Ödemiş ve sendika temsilcileri, belediye personeline ödenen bayram ikramiyeleri için Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'ye teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında işçi hakları ve belediye çalışanlarının durumu ele alındı.

26.07.2024 12:36  Güncelleme: 12:37
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Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Selahattin Ödemiş ve sendika temsilcilerinden oluşan heyet, belediye personeline ödemesi gerçekleştirilen bayram ikramiyeleri için, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında, işçi hakları, ikramiye ödemeleri ve belediye çalışanların durumları ele alınarak istişarelerde bulunuldu. Sendika Başkanı Ödemiş, personele yapılan bayram ikramiyesi ödemesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, Başkanı Kahveci'ye teşekkürlerini sundu.

Başkanımız Kahveci, belediye çalışanların haklarının korunmasının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesinin gerekliliği ve önemine vurgu yaparak, "Personelimizin, Ramazan ve Kurban Bayramı gibi özel günlerde ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmesi bizim için son derece önemlidir. Bu hususta üzerimize düşen görev ne ise yapmaya hazırız. Çalışanlarımızın memnuniyeti, Kütahya'mıza daha iyi hizmet sunmamız için büyük önem taşıyor" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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