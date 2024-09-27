HİZMET-İŞ Sendikası'ndan Mamak Belediyesi'ne Tepki: 'Çalışanların Hakkı Hiçe Sayılıyor'

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Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri (HİZMET-İŞ) Sendikası, " Mamak Belediyesi, çalışan emekçinin hakkını hiçe sayarak, basın ve sosyal medyada belediyenin borçlarından ve bütçe olmadığından dem vurarak çalışanların ekmeğini kısmak için her türlü algıyı yürütüyor" açıklamasında bulundu.

HİZMET-İŞ Sendikası, Mamak Belediyesi'ne bağlı işçilerin sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, Mamak Belediyesi'yle iştirakte çalışan bin 750 işçi için yürütülen toplu iş sözleşme görüşmelerinde masada anlaşma sağlanamadığı ve yasa gereği grev kararı alındığı hatırlatıldı. Mamak Belediye Başkanı'nın seçimden önce işçilere " Ankara'da en yüksek ücreti alan Çankaya Belediyesi işçileri hangi ücreti alıyorsa size de aynı ücreti vereceğim" sözünü verdiği belirtilen açıklamada, "Üyelerimizin geçinebilecekleri bir ücret talebi karşısında, işçilere baskı kurularak toplu iş sözleşmesini yüksek hakem kuruluna göndermek için ellerinden geleni yaptılar. Mamak emekçileri, 2 yıl boyunca sefalet ücretine mahküm edilmek istenmiş, bunun yanında hayat pahalılığı ve yükselen enflasyon altında ezilecek işçiler de hiç düşünülmemiştir. Mamak Belediyesi, çalışan emekçinin hakkını hiçe sayarak, basın ve sosyal medyada belediyenin borçlarından ve bütçe olmadığından dem vurarak çalışanların ekmeğini kısmak için her türlü algıyı yürütüyor" ifadelerine yer verildi.

HİZMET-İŞ Sendikası'nın görüşme masasına gelmediği iddialarının da yalanlandığı açıklamada, "HİZMET-İŞ Sendikası'nın şube başkanı ve genel başkan yardımcısı saatlerce sözleşmeden sorumlu belediye başkan yardımcısı ile görüşmüş ancak olumlu bir adım atılmamıştı. HİZMET-İŞ Sendikası bugün de emekçilerin menfaati için görüşmeye hazır olduğunu yineledi. Ancak tek derdi insanca yaşanacak bir ücret almak olan Mamak emekçilerinin bu haklı talebi baskılarla sindirilerek, HİZMET-İŞ Sendikası'ndan yetkisi olmadığı yalanları ile istifa etmeleri isteniyor. Bunun için de akla gelmedik söylemler ve baskılar oluşturuyorlar" denildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

"HİZMET-İŞ Sendikası, Mamak Belediyesi'nin yaptıkları bu yasa dışı uygulamalar karşısında hukuk önünde hesaplaşacaklarını belirterek, işçilerin sendikal tercihlerine müdahale eden kişiler için dava açtıklarını, bunun TCK'da cezasının 2 yıla kadar mahkümiyet olduğunu vurguladı. HİZMET-İŞ Sendikası, Mamak Belediyesi'nde yetkili sendika olduğunu, toplu iş sözleşmesinin de yine HİZMET-İŞ Sendikası tarafından imzalanacağını ifade ederek, tüm Mamak emekçilerini bu tehdit ve baskılara birlikte direnmeye çağırdıklarını belirttiler." - ANKARA