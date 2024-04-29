Hollanda Büyükelçisi Marmaris Belediyesi\'ni ziyaret etti

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Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands Marmaris Belediyesi'ni ziyaret etti.

Hollanda'nın ulusal bayramı Kral Günü için bir dizi ziyaret gerçekleştiren Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün konuğu oldu. Wijnands'ı makamında ağırlayan Başkan Ünlü, Marmaris'te tatil yapan turist sıralamasında ilk sıralarda yer alan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'ni Marmaris'te görmekten mutlu olduğunu dile getirdi. Ziyarette ilçede daha çok Hollandalı turist ağırlamaya yönelik atılacak adımlar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Marmaris'i çok beğendiğini ifade eden Büyükelçi Wijnands da, Başkan Ünlü'ye yeni görevinde başarılar diledi. - MUĞLA