Honaz Belediyesi Ata Tohumlarından Milyonlarca Fide Üretiyor - Son Dakika
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Honaz Belediyesi Ata Tohumlarından Milyonlarca Fide Üretiyor

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Honaz Belediyesi, Türkiye genelinde topladığı ata tohumlarından ürettiği milyonlarca fideleri, sağlıklı gıdaya erişim sağlamak amacıyla vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacağını duyurdu. Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, bu faaliyetlerin geleneksel tarımı koruma ve sağlıklı gıda üretimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

19.04.2025 09:30  Güncelleme: 09:36
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Ata mirası tohumlar milyonlarca fideye dönüştü

Honaz Belediyesi ata tohumdan çıkartılan milyonlarca fideyi vatandaşlarla buluşturacak

DENİZLİ - Honaz Belediyesi, Türkiye'nin dört bir yanından topladığı ve bu ata tohumlardan çıkarttığı fideleri vatandaşlarla buluşturuyor. Sağlıklı ve güvenli gıdanın önemini dikkat çeken Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, " sağlıklı gıdaya erişim konusunda Honaz Belediyesi olarak 5 yıldan bu yana fide üretiyoruz. Vatandaşlara dağıtmak için Fide talep başvuruların başlamasıyla yoğun ilgi oluştu. Ata tohumlarından çıkarttığımız milyonca fideyi vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağız" dedi.

Honaz Belediyesi Yerel Tohum Merkezi Birimi tarafından yazlık sebze fidesi hibe dağıtımı için başvurular 9 Nisan tarihinde başladı. Tarımsal üretimin kesintiye uğramaması, üretime teşvik amacıyla ve genetiği oynanmamış gıdayı vatandaşlarla buluşturmak amacıyla 'Ata Tohumlarından' elde edilen milyonlarca fide Honaz Belediyesi tarafından halka ücretsiz dağıtılacak.

Honaz Belediyesi tarafından yaklaşık 5 bin metre karelik alanda 16 çeşit ata tohumlardan meyve ve sebze fidesi üretimi yapılıyor. Seralarda yetiştirilen fidelerin bir miktarı Honaz Belediyesine ait organik bahçelere dikildikten sonra orada olgunlaşan meyve ve sebzelerden alınan tohumlarla ata tohumunun devamlılığı sağlanıyor.

Her bir ata tohumu özenle toprakla buluşturduklarını belirten Ziraat Mühendisi Aslı Gökçen, "Toprak hazırlığımız torf ve perlit ile yapıyoruz. Tohum açma makinesinden açtığımız deliklerin içerisine tek tek tohumlarımızı bırakıyoruz. Üzerine vermikülit dediğimiz maddeyle kapatıyoruz ve nemlendiriyoruz. Tohumlarımız böylelikle daha sağlıklı çimleniyor. Vermikülit ile tohumu soğuktan koruyarak sıcak tutuyoruz. Böylelikle daha az fire ile daha hızlı çimlenme sağlıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından birinin genetiği ile oynanmamış güvenli meyveler sebzelere ulaşmak olduğunu ifade eden Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ise "Göreve geldiğimiz gün, Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarını düşündüğümüzde ata tohumları, güvenli gıda ve genetiğiyle oynanmamış ürünleri sofralarda bulunması olduğunu düşünerek ata tohumunu yerel yönetim olarak bir destekleme faaliyete geçirilmesi konusunda bir görüş birliğine ulaştık. 4 mühendisimiz ve 3 tane çalışanımızla bu işe başladık. Şuan Türkiye'de en çok ata tohuma sahip yerel yönetim biziz. Bu konuda çalışanlarımıza ve bizleri destekleyen halkımıza ve Türkiye'nin dört bir yanından ata tohumlarını bankamızda saklamamız için bizlere gönderen herkese teşekkür ediyoruz. Pandemi dönemi gösterdi ki bağışıklık sistemini en çok etkileyen şey kullandığımız gıdalar. Besleme ya bizi çok kötü bir hastalığa itiyor ya da bizlerin bağışıklık sistemini güçlü hale getirip sağlıklı yaşamamıza sağlıyor. O nedenle sağlıklı gıdaya erişim konusunda Honaz Belediyesi olarak 5 yıldan bu yana fide üretiyoruz ve halkımıza ücretsiz dağıtıyoruz ve kurumlara ulaştırıyoruz. Gecen yıl 27 kuruma ata tohumdan ürettiğimiz fideleri ulaştırdık. Bugünde talep toplamaya başladık ve ilk günden 300 bin üzeri fidemizi kurumlar talep etti. Vatandaşlarında yoğun ilgisine bu sayıya eklersek daha ilk günden milyonları ulaşacağı görülüyor. Bu talepte bizlere bu projenin vatandaşlarımız tarafından benimsendiğini gösteriyor, bu da bizleri mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

"Ata tohumlarını gelecek nesillere ulaştırmak borcumuzdur"

Ata tohumu sahip çıkmanın ve tohumları gelecek nesillere ulaşmasını sağlamanın en önemli milliyetçilik olduğunu belirten Başkan Kepenek, "Ata tohumlarını gelecek kuşaklara da aktarmak için oluşturduğumuz bir ata tohum bankamız mevcut. Bu tohum bankamızda, ısısıyla, nem oranıyla ve saklama güvenliğini oluşturan tüm şartlara uygun şekilde saklanan yaklaşık 2 bin 500 çeşit ata tohumu gelecek kuşaklara aktarılması üzerine koruma altına alınmış durumda. Bu da aslında bizlerin gelecek nesillere olan bir borcumuz bir görevimiz. Bizlere ulaşan bu tohumlar 100 yaşındaki ak saçlı teyzemizin eşarbının içinde sakladığı tohumlar. Teyzem eşarbından çıkartıp bizlere emanet etti bu hatıraları hiç unutamam. Honaz Belediyesi olarak bu projelere devam edeceğiz çünkü, ülkemizi tohumlar bakımından diğer ülkelerin elinden kurtarmalıyız. Bu Anadolu toprakları binlerce yıldır verimin, sağlığın merkezi olmuş bu yolda yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Honaz Belediyesi Ata Tohumlarından Milyonlarca Fide Üretiyor - Son Dakika

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