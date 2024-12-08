Hopa'da Asgari Ücret Beklentileri - Son Dakika
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Hopa'da Asgari Ücret Beklentileri

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Hopa'da yaşayan vatandaşlar, asgari ücretin en az 35-40 bin lira olması gerektiğini vurguladı.

08.12.2024 15:20
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Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) – Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan Neşe Topaloğlu, "Asgari ücret 40 bin liradan aşağı olmamalı. Bugün bir markete gidiyorsunuz, bir şey alamıyorsunuz. Ben iki kez poşetimi tarttırıyorum. Böyle bir ülkede yaşamak mümkün değil, herkes küskün, yalandan gülümsüyoruz" dedi.

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan vatandaşlar, asgari ücret beklentilerini ifade etti. Hopalılar, asgari ücretin en az 30 bin olması gerektiğini söyledi.

"Asgari ücret şu an 35 bin lira olsa yeterlidir"

Burhan Dindar, asgari ücretin en az 35 bin lira olması gerektiğini belirterek, "Hopa'da yaşıyorum, Hopalıyım ve asgari ücretin 35 bin liradan aşağı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Şu an işsizim, çalışmıyorum. 35 bin lira olsa, kurtarır mı? Buna enflasyon belirlenince bakacağız.  Ama yine de şimdilik 35 bin lira yeterli. Her şey şu an çok zor, hele Türkiye şartlarında hiçbir şey kolay değil. Ama ne yapalım, mücadeleyi bırakmıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"Bizler gülümsemeyi unuttuk, yalandan gülüyoruz"

Neşe Topaloğlu, insanların artık yalandan gülümsediğini belirterek, asgari ücretteki beklentisini şu şekilde dile getirdi:

"Asgari ücret 40 bin liradan aşağı olmamalı. Bugün bir markete gidiyorsunuz, bir şey alamıyorsunuz. Ben iki kez poşetimi tarttırıyorum, adama yanlış tarttığını söylüyorum. Böyle bir ülkede yaşamak mümkün değil, herkes küskün, yalandan gülümsüyoruz. Eskiden gülümserken gözlerimizden yaş akardı, şimdi o da yok. İnsanlara bir dokunuyorsunuz, bin ah işitiyorsunuz. Millet mutsuz, huzursuz. Biz Hopa'da yaşıyoruz, bir de büyükşehirleri düşünün. Ben çöpten ekmek toplayanları gördüm, perdenin arkasından izledim, utandım ve geri çekildim, beni görmesinler diye. Bu ne kadar vahim bir durum, biliyor musunuz? Yazıklar olsun, ne duruma geldik. Ben 60 yaşına geldim ama böyle bir şey kesinlikle görmedim. Yazıklar olsun, başka bir şey demiyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Hopa'da Asgari Ücret Beklentileri - Son Dakika

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