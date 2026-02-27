Hopa'da Tır a Çarpan Otomobilde 2 Ölü

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) -

Artvin'in Hopa ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 19 AGO 077 plakalı otomobil, Hopa İlçesi Kopmuş mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan Gürcistan plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan Erkam Abdurrahman Ak (45) ile Gürcistan uyruklu Kanama Sakvarelidze (35) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü İsa Ak (39) ise araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, Hopa Arama Kurtarma, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.