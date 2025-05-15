Hopa'daki Sanayi Esnafı, Yarım Bırakılan Yol Çalışmalarından Mağdur

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesindeki Sanayi Sitesi esnafı, yarım bırakılan yol çalışmaları nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek, yetkililerden çözüm istedi. Esnaf Muhammet Uzunkaya, ağır vasıta araçların yol sorunu nedeniyle iş yerlerine ulaşamadığını belirterek, "Bu süreçte bir arkadaşımız iş yerini kapattı. Biz hala direniyoruz ama çok zorlanıyoruz" dedi.

Artvin'in Hopa ilçesinde, sanayi esnafı, aylardır süren yol sorunu nedeniyle ticari faaliyetlerinin neredeyse durma noktasına geldiğini belirterek, duruma tepki gösterdi. Karayollarına ait bir müteahhit firmanın çalışmaları yarım bıraktığını söyleyen esnaf, belediye ve karayolları arasında yetki karmaşası yaşandığını, bu süreçte ise en çok kendilerinin mağdur olduğunu dile getirdi.

Sanayi esnafı Muhammet Uzunkaya, yaşanan sorunun ticari faaliyetleri ciddi şekilde etkilediğini belirterek, "Ağır vasıtalar dükkanımıza ulaşamıyor. Müteahhit firmadan sonra karayolları yetkilileri, 'Biz bariyeri çekeriz, belediyeyle muhatap olursunuz' diyor. Belediye ise topu tekrar karayollarına atıyor. İki kurum arasında sıkışıp kaldık. Bu süreçte bir arkadaşımız iş yerini kapattı. Biz hala direniyoruz ama çok zorlanıyoruz. Konuyu yargıya taşıdık, mahkeme sürecini bekliyoruz" diye konuştu. Uzunkaya, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in konuyla ilgilendiğini ve karayollarıyla görüştüğünü ancak henüz somut bir adım atılmadığını kaydetti.

"Sanayiden çarşıya ulaşmak bir saat sürüyor"

Sanayi esnafı Adnan Gedik ise sanayi ile çarşı arasındaki ulaşımın büyük sorun haline geldiğini belirterek, "Hopa'dan çarşıya gitmek bir saati buluyor. Trafik lambalarında 3-4 kez durmak zorunda kalıyoruz. Yönlendirme eksikliği nedeniyle sürücüler sanayiye girip kayboluyor. Yol çalışması başlamadan önce 1-2 ay hiçbir hareket yoktu, şimdi ise gelişigüzel devam ediyor" dedi.

Gedik, sanayi yolundaki belirsizliğin hem esnafı hem de vatandaşı yorduğunu belirterek, "Hopalı bir esnaf olarak en çok zoruma giden, Hopa Kaymakamı'nın bu soruna müdahil olmaması. Rica ediyorum, gelsin, çayımı içsin ve bu yolu kullansın. O zaman bizim ne yaşadığımızı daha iyi anlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Ayhan Gedik, yolun uluslararası öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, "Burası Sarp Sınır Kapısı'na giden ana güzergah. Tır trafiği yoğun ve yabancı turistler de bu yolu kullanıyor. Ancak ilgisizlik nedeniyle insanlar sanayiden kaçıyor. Yol çalışması Çin işkencesine dönüştü. Ekonomik olarak büyük zarar görüyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı" diye konuştu.