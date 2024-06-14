Hopa Halk Pazarında Yoğunluk Yaşanmıyor - Son Dakika
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Yerel

Hopa Halk Pazarında Yoğunluk Yaşanmıyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Hopa Halk Pazarı'nda esnaflık yapan 78 yaşındaki Mehmet Benk, asgari ücretin yetersizliğinden ve pahalılıktan şikayet ederek, hala pazarcılık yapmak zorunda olduğunu söyledi. Hopa'da yaşayan diğer vatandaşlar da hayat pahalılığından ve fiyatların sürekli değişmesinden şikayetçi oldu.

14.06.2024 12:21
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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Bayrama sayılı günler kalmasına rağmen yoğunluğun yaşanmadığı Hopa Halk Pazarında esnaflık yapan 78 yaşındaki Mehmet Benk, "Asgari ücret 17 bin lira ve biz emekliler alıyoruz 10 bin küsur lira. Bunu hangi tarafa yetireceğiz ve yetiremediğimiz için 78 yaşındayım ve hala pazarcılık yapıyorum. Benim şimdi dinlenmem, gezmem ve istirahat etmem lazım. Maalesef eşim canını pazar yerinde verdi ve bir sene dolmadı daha. Biz de burada pazar yerinde vereceğiz canımızı ama televizyon haberlerine gelince her taraf toz pembe" dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Artvin Hopa ilçesinde kurulan halk pazarında satış yapan esnaf da pazarı gezmek için gelen vatandaş da pahalılıktan şikayetçi.

Pazarcı Mehmet Benk, şunları söyledi:

"Genelde pazar böyledir, yok çay zamanı, yok yayla zamanıydı, yok maaşlar alınmamıştı veya almıştı para borca yetmemişti ve yani anlayacağınız pazar işi bitmiştir. Fiyatlar her gün yükseliyor. Esnaf da toptancı da kafasına göre zam yapıyor. Şimdi devlette eklendi buna ve bir yandan tozpembe gözüküyor ve bir yandan da bana göre adalete sığmayan şeyler yapılıyor. Örneğin ben esnaflardan kredi çekmiştim ve acil paraya ihtiyacım vardı ve ödeyeceğim tutara göre çekmiştim. Birkaç gün önce taksitimi ödemeye gittiğimde 3 bin lira daha zam gelmişti ve 'ne zammı' diye sorduğumda, 'devlet zam yapmış' dendi. Ben kendimi buna göre ayarlamışım sen neye göre zam yapmışsın? Asgari ücret 17 bin lira ve biz emekliler alıyoruz 10 bin küsur lira. Bunu hangi tarafa yetireceğiz ve yetiremediğimiz için 78 yaşındayım ve hala pazarcılık yapıyorum. Benim şimdi dinlenmem, gezmem ve istirahat etmem lazım. Artık bundan sonra hayatımı kendi döngüme göre yaşamam gerekiyor ama maalesef eşim canını pazar yerinde verdi ve bir sene dolmadı daha. Biz de burada pazar yerinde vereceğiz canımızı ama televizyon haberlerine gelince her taraf toz pembe."

"Ömrümde böyle pahalılık görmedim"

Hopalı Şenol Pehlivan hayat pahalılığında şikayet ederek, "Hopa'da yaşıyorum aslen balıkçılık yapıyorum ama şuan balık sezonu bitti. Hayat çok zor Hopa'da da ülkede de zor gidiyor hayat. Piyasa alt üst olunca fiyatlar her tarafta arttı, gidiyorsun bir ulusal markete fiyatlar sürekli değişiyor ve her saat fiyat değişiyor ve Allah aşkına fiyatlar bir saat arayla fiyatlar bir birini tutmaz mı kardeşim. Ömrümde böyle pahalılık görmedim ben ve buradan Ardeşen'e araba tuttum iki bin lira aldılar" dedi.

Hopalı vatandaş, "Esnaflar arasında iki kat fark var. Bu denetim nerede ya yazık bu ilke insanına ya burada elli lira ise diğer tarafta aynı mala yüz lira alıyor. ya neredesin kardeşim nerede devlet ve gel bir denetle kardeşim" dedi. Hopalı pazarcı internetten dolayı satış yapamadıklarını belirterek,"20 sene önce internet yoktu ve bugün herkes internetten alıyor. Eskiden bayramdan önce 10 gün boyunca yoğunluk olurdu ve şimdi son gün bile zor yoğunluk oluyor ve tabi ki bu durum da internete bağlı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Hopa Halk Pazarında Yoğunluk Yaşanmıyor - Son Dakika

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