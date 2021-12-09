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Horasanlı muhtarlardan Osmanlı Ocakları'na ziyaret - Son Dakika

Horasanlı muhtarlardan Osmanlı Ocakları'na ziyaret

09.12.2021 09:43
Horasanlı muhtarlardan Osmanlı Ocakları'na ziyaret

Erzurum'un Horasan ilçesinde yapılması planlanan Çayırdüzü Barajı'na destek için bölge muhtarlarından oluşan bir heyet, Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'ı makamında ziyaret etti.

Erzurum'un Horasan ilçesinde yapılması planlanan Çayırdüzü Barajı'na destek için bölge muhtarlarından oluşan bir heyet, Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'ı makamında ziyaret etti.

Yeşildere, Molla Melik, Değirmenler, Azap ve Çayır Düzü mahalleleri muhtarları, ziyarette 50 yıldır yapımı beklenen baraj için bölgede yapılan diğer barajları emsal göstererek, hemşerileri Canpolat'tan destek istediler. Muhtarların talep, görüş ve önerilerini dinleyen Kadir Canpolat, muhtarlık müessesinin yerel demokrasinin ilk halkası olduğunu belirterek, "Muhtarlar gerek mahallesinde gerekse köyünde devletin gözü ve kulağıdır. Vatandaşlarımızın istek, sorun ve taleplerini ilk etapta ulaştırdığı kişi genel olarak muhtarlarımızdır. Çalışmalar ve projeler hakkında istişarede bulunduğumuz toplantımızın önceliğinde Çayırdüzü köyü barajı vardı. Muhtarlarımız bizlere kuraklık olduğunu ve Çayırdüzü köyü barajına bir an önce başlanması gerektiği yönündeki görüşlerini aktardılar. Bu baraj sayesinde bölgenin tarım arazilerinin yüzde 95'i suyla buluşacak ve bu da bölgemizi organik anlamda ülkemizin en önemli merkezlerinden biri haline getirecektir" dedi.

Genel Başkan Canpolat, bölge insanı olarak sorunlar ve talepleri hep birlikte el ele çözeceklerini belirterek, "İnsanımız her şeyin en iyisine layık. Biz de üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapacağız. Sizin bu haklı taleplerinizde de yanınızdayız. Gerekirse konuyu ilgili tüm makamlarla da paylaşacağız" diye konuştu. - ANKARA

Horasanlı muhtarlardan Osmanlı Ocakları'na ziyaret

Osmanlı Ocakları, Kadir Canpolat, Erzurum, Baraj, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Horasanlı muhtarlardan Osmanlı Ocakları'na ziyaret - Son Dakika


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