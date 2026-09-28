Hozat Kent Meclisi uyuşturucuya ve çeteleşmeye karşı yürüyüş yaptı, saldırıyı kınadı

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Hozat Kent Meclisi'nin çağrısıyla ilçede uyuşturucuya ve çeteleşmeye karşı yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada, "Bizim mücadelemiz gençlerimizin uyuşturucudan, çeteleşmeden ve her türlü bağımlılık ilişkisinden korunması içindir" denildi.

Hozat Kent Meclisi tarafından düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasında "Uyuşturucu ve çeteleşmeye izin vermeyeceğiz, gençlik bizimdir kaybetmeyeceğiz" pankartı taşındı. Kadınların öncülüğünde yapılan yürüyüşte "Dersim Gençliği Yalnız Değildir", "Hozat Sahipsiz Değildir" sloganları atıldı.

Hazırlanan basın açıklamasını Sabit Menteşe okudu.

Menteşe, Hozat'ta uzun süredir tüm toplumun ortak kaygısı olan sorunlara karşı bir şeyler yapmanın, susmak yerine konuşmanın, seyretmek yerine sorumluluk almanın gereğine inanarak yola çıktıklarını belirterek, yakın zamanda Kent Meclisi yürütmesinde görev alan Hıdır Dilekçi'nin evinin önünde saldırıya uğradığını hatırlattı.

"BU SALDIRILAR BİZİ YILDIRMAYACAKTIR"

Saldırıyı açık ve kesin bir biçimde kınadıklarını söyleyen Menteşe, "Ancak burada asıl mesele yalnızca Hıdır Dilekçi'ye yönelik saldırı değildir. Asıl mesele, Hozatta toplumun ortak iradesini ortaya koymaya çalışan insanlara korku salınmak istenmesidir. Eğer amaç bir gözdağı vermekse yanlış kapıyı çaldınız. Bu saldırılar bizi yıldırmayacaktır. Tam tersine, doğru bir yerde durduğumuzu ve daha fazla dayanışmaya, daha fazla örgütlü toplumsal iradeye ihtiyaç olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

"MEYDANI BİRKAÇ KENDİNİ BİLMEZE TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Menteşe, "Kimse bizden susmamızı beklemesin. Kimse Hozat'ın sokaklarının, meydanlarının ve ortak yaşam alanlarının birkaç kendini bilmezin korku alanına dönüşmesine razı olmamızı beklemesin. Meydanı birkaç kendini bilmeze teslim etmeyeceğiz. Bu mücadelenin temel sloganı haline gelen 'Hozat sahipsiz değildir'i bundan daha güçlü şekilde haykıracağız. Hozat çocuklarıyla, gençleriyle, kadınlarıyla, yaşlılarıyla, esnafıyla, emekçisiyle ve bütün yurttaşlarıyla bizim ortak yaşam alanımızdır" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEMİZ GENÇLERİMİZ İÇİN"

Mücadelelerinin herhangi bir kişiye karşı değil; gençlerin uyuşturucudan, çeteleşmeden ve her türlü bağımlılık ilişkisinden korunması için olduğunu söyleyen Menteşe, şunları kaydetti:

"Bizim mücadelemiz çocuklarımızın güven içinde büyüyebileceği, insanların birbirinden korkmadan yaşayabileceği bir Hozat içindir. Bizim mücadelemiz sorunların üzerinin örtülmediği, konuşulabildiği ve çözüm için herkesin sorumluluk aldığı bir Hozat içindir. Biz korkuya karşı cesareti, yalnızlığa karşı dayanışmayı, suskunluğa karşı sözü büyüteceğiz. Çünkü biliyoruz ki Hozat'ın geleceği korkuya değil, Hozat halkının ortak iradesine aittir. Hozat sahipsiz değildir. Korkmuyoruz, susmuyoruz, geri adım atmayacağız. Hozat'ı korkuya teslim etmeyeceğiz."