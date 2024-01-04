Hukuk mücadelesini kazandı, alkışlarla görevine geri döndü

Manisa'nın Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde devir teslim yapıldı

Yaklaşık 1 yıllık hukuk mücadelesini kazanan Metin Gençay yeniden Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü oldu

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürüyken yerine Bayram Işık'ın atanmasıyla Manisa İl Milli Eğitim Şube Müdürü olarak atanan Metin Gençay 1 yıllık hukuk mücadelesini kazanarak yeniden Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevine döndü. Görevi Bayram Işık'tan devralan Gençay, meslektaşlarının alkışlarıyla çalışmalarına başladı.

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde devir teslim töreni yaşandı. Yaklaşık 1 sene önce Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürüyken Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atanan Metin Gençay hukuk mücadelesinin sonunda yerine atanan Bayram Işık'tan bugün görevi alkışlarla devraldı. Bayram Işık'ın da Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atandığı öğrenildi. Yeni Müdür Gençay'ı Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kapısında karşılayan Bayram Işık, görevi teslim ettikten sonra yeni görev yeri olan Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne geçti.

Meslektaşları ve öğrenci velileri tarafından alkışlarla karşılanan Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, görevi devraldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün hayırlısıyla devletimize, milletimize hizmet etmek için yeniden Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladık, devam edeceğiz. Sayın Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'e, bakan yardımcılarımıza, personel genel müdürümüze, bize destek olan tüm vekillerimize, dostlarımıza, bürokratlarımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Biz her zaman devletimizin, milletimizin hizmetindeyiz. Dün olduğu gibi bugün de devletimize, milletimize tüm dostlarımızla birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Katılan tüm arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.