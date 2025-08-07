Hükümlü JASAT ile Yakalandı

Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü, JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Yahşihan ilçesinde, JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan operasyonda, "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçundan aranan N.U. (40) isimli şahıs yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan şahıs, işlemlerinin ardından Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE