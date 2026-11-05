Hükümlü kadınlara kişisel gelişim konferansı düzenlendi, çocuklara hediye verildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü kadınlara yönelik kişisel gelişim konferansı düzenlendi. Programda hayatın farklı dönemleri, karşılaşılan güçlükler, bireysel farkındalık, umut ve yeniden başlangıçların önemi ele alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, ceza infaz kurumunda kalan kadınların topluma yeniden kazandırılma süreçlerini desteklemek ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi. Kurumun konferans salonunda düzenlenen programa, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran konuşmacı olarak katıldı. Program boyunca hayatın farklı dönemleri, yaşanan zorluklar karşısında duruş, bireysel farkındalık kazanma, umudun korunması ve hayata yeniden başlama konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

Başsavcı Yeldan'dan hediye takdimi

Konferansın sonunda İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan söz alarak, bilgi ve birikimiyle hükümlü kadınların hayatlarına umut ve ışık tutan bu anlamlı buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başsavcı Yeldan, katkılarından dolayı İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'a teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti.

Anaokulu ziyaret edilerek çocuklara hediyeler verildi

Konferansın ardından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü heyeti, ceza infaz kurumu yerleşkesinde anneleriyle birlikte kalan çocukların eğitim gördüğü anaokulunu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında minik çocuklarla yakından ilgilenen heyet üyeleri, onlarla sohbet ederek neşeli anlar yaşadı. Program sonunda çocuklara boyama kitapları ve çeşitli oyuncaklar hediye edilerek sevinçlerine ortak olunurken, ziyaret çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.