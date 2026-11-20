Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Dr. Hulusi Akar; Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen "Kariyer Söyleşisi" programına katıldı.

ERÜ İlahiyat Fakültesi ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen programa; TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Dr. Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Söyleşi programında konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Dr. Hulusi Akar, "Tecrübeden Geleceğe; Liderlik, Sorumluluk ve Kariyer Yolculuğu" başlıklı konuşmasını gerçekleştirerek öğrencilere nasihatlerde bulundu.

ERÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan'da yapmış olduğu konuşmada, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Dr. Hulusi Akar'a katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Söyleşi Programı, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç tarafından TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Dr. Hulusi Akar'a plaket takdiminin ardından sona erdi.