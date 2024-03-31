Hulusi Akar, oy kullanma işlemi sonrası açıklama yaptı

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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu kullandı. Akar, oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamasında, "Sandıktan çıkan karara herkes saygı duyacak" dedi.

Melikgazi ilçesinde bulunan Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu'nda oyunu kullanan Hulusi Akar'a Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve protokol üyeleri eşlik etti. Kazasız Belasız ve nezaket içerisinde bir seçim kampanyası yürütüldüğünü söyleyen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Hepinizin bildiği gibi güzel bir seçim kampanyası gerçekleştirdik hep beraber. Diğer tüm partilerle beraber karşılıklı nezaket, saygı içerisinde demokratik teamüllere ve yasalara uygun şekilde çok şükür bu ana kadar gelindi. İnşallah bugün de akşama kadar oy verme işlemi devam ediyor. Bu sürecin de kazasız belasız gerçekleşmesi için de her türlü tedbir alındı biliyorsunuz ki. Bu şekilde sonuçlanacak tabi. Biz bu ana kadar siyasi partiler olarak görüşlerimizi, tekliflerimizi, düşüncelerimizi ve projelerimizi çok değerli vatandaşlarımıza sunduk, takdim ettik. Şu anda da onların karar sürecini yaşıyoruz. Onlar kararlarını verecekler. Verdikleri kararlar tabi ki bizim için son derece saygı değerdir" dedi.

Akar, sandıktan çıkacak karara herkesin saygı duymak zorunda olduğunu söyleyerek, "Dolayısıyla bu karar ülkemize milletimize hayırlı olsun. Bizim amacımız, dileğimiz, temennimiz 85 milyon vatandaşımızın, bütün Kayserili hemşehrilerimizin rahat ve huzur içinde konforlu bir şekilde yaşamaları, belediyecilikte en üst düzeyde hizmet almaları ve her geçen gün gelişen ülkemizin daha da gelişmesiyle vatandaşımızın mutlu olmasıdır. Temennimiz bu, inşallah kararı da bu yönde verecekler seçmen vatandaşlarımız. Karar çıktıktan sonra karara herkes saygılı olacak. Esas olan halkımızın kararıdır. Verilecek kararın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu vesile ile de tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum, iyi bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ