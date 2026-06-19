Hülya'nın Zaferi: Tümörü Yendi - Son Dakika
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Hülya'nın Zaferi: Tümörü Yendi

Hülya\'nın Zaferi: Tümörü Yendi
19.06.2026 10:10
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8 yaşındaki Hülya Akar, beynindeki tümörü hayırseverlerin desteğiyle yendi. Sağlığına kavuştu.

Hatay'da beyninde tümör olduğu öğrenilen ve doktorlar tarafından yaşayamayacağı söylenen 8 yaşındaki Hülya Akar'ın sağlık durumu hayırseverlerim destekleriyle geçirdiği ameliyat sonrası iyiye gitmeye başladı. Minik Hülya'nın hastalığına karşı zaferi havaya balon bırakılarken kutlanırken "Sağlık durumum şimdi çok iyi Allah'a şükür, benim gibi olanlar savaşsınlar pes etmesinler. Ben savaştım ve kazandım" sözleriyse duygulandırdı.

Kumlu ilçesinde yaşayan Hatice ve Hasan Akar çiftinin 8 yaşındaki kızları Hülya Akar'ın 8 ay önce hastanede yapılan muayenesinde beyninde tümör olduğu tespit edildi. Zorlu geçen 8 aylık mücadelen ardından Hülya, hayırseverlerin destekleriyle Ankara'da bir hastanede başarılı geçen ameliyatının ardından hastalığı yenmeye başladı. Doktorların yaşamaz dediği Hülya'nın sağlığına kavuşabilmesi için mücadele veren anne, baba ve ailenin destekçileri, gökyüzüne umut balonu bırakmak için program organize etti. Kumlu Hükümet Konağı önünde bir araya gelen kalabalık, Hülya ve ailesiyle birlikte rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı. Renkli balonlarla süslenen gökyüzü, duygusal görüntülere sahne oldu. Kendisi için gökyüzüne havaya balonların bırakıldığını ifade eden Hülya Akar, hastalığını savaşarak kazandığını söyledi.

"Benim gibi olanlar savaşsınlar pes etmesinler, ben savaştım ve kazandım"

Beyin tümörü hastalığını savaşarak kazandığını ve kendisi için havaya balonlarla mutlu olduğunu söyleyen Hülya Akar, "Bugün benim için havaya balon uçurdular. Arkadaşlarla oynadım ve bunlar için çok teşekkür ederim. Bugün çok mutluyum. Sağlık durumum şimdi çok iyi Allah'a şükür. Benim gibi olanlar savaşsınlar pes etmesinler. Ben savaştım ve kazandım" dedi.

"Bugün Hülya'yı sevindirmek için havaya balonlar bırakıldı"

Kızı Hülya'nın yaşaması için mücadeleden hiç vazgeçmediklerini belirten anne Hatice Akar, "Ben Hülya'nın annesiyim. Kızımın beyin tümörü hastalığını keşfettik. Hastaneye götürdük ve 8 aydır mücadele ediyoruz. Beyin tümörü hastalığı için ameliyat oldu, ışın tedavisi ve kemoterapi tedavileri gördü. Hayırseverlerin yardımıyla Ankara'da hastaneye gittik ve tedavi gördük. Allah kimseyi çocuğuyla sınamasın. Benim kızımın beyninde tümör vardı. Ben umutsuzdum, kızımın yaşayamayacağını haberini aldım. Biz Ankara'da hastaneye gittik, tedavi olduk ve sonuçları iyiydi. Hastanede başarılı bir ameliyat oldu. Tedavisi devam ediyor. Bugün Hülya'yı sevindirmek için havaya balonlar bırakıldı" şeklinde konuştu.

"Bugün çocuğumu sevindirmek için havaya balon uçurdunuz, arkadaşlarıyla oyunlar oynadı ve şarkılar söyledi"

Kızının beyin tümörü hastalığıyla 8 ay süren mücadeleyi sonunda yendiğini ifade eden baba Hasan Akar, "Kızımın beyinde tümör hastalığı vardı. Hastanede başarılı bir ameliyatını oldu. Zor bir dönemden geçtik ve sürekli hastanelere gittik. Aykut abim köye gelerek yardım etti, kızımızı görünce yardım etmek istedi. Kızım bu hastalık mücadelesinin 8 aydır sürdürüyor. 4 ay hastanelerde kaldık ama doktorlar umut verici bir haber vermedi. Doktorlar kızın ölür diye söylediler, sonra başka hastanede doktorlar röntgen filmleri görünce umut var dedi. Bugün çocuğumu sevindirmek için havaya balon uçurdunuz. Arkadaşlarıyla oyunlar oynadı ve şarkılar söyledi" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Ameliyat, Sağlık, Hatay, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hülya'nın Zaferi: Tümörü Yendi - Son Dakika

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