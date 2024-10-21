HÜRJET'ten Ses Hızı Üstü İlk Uçuş

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından üretilen HÜRJET'in ses hızı üzerinde ilk kez gerçekleştirdiği uçuş tamamlandı.

TUSAŞ tarafından üretilen jet eğitim uçağı HÜRJET, planlı ve kontrollü bir şekilde Mürted Hava Meydanı'ndan saat 09.45'te havalanarak gökyüzü ile buluştu. Ses hızı üzerinde ilk kez uçuş gerçekleştiren HÜRJET, 38 dakika havada kaldıktan sonra saat 10.23'te kontrollü bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Uçuş için gökyüzüne doğru havalanan HÜRJET'e bir adet F-16 savaş uçağı eşlik etti. - ANKARA