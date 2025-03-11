Hurma Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika
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Hurma Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hurma Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Uzmanlar, hurma alırken renk, dış görünüm ve saklama koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

11.03.2025 09:21
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Ramazan ayının en çok tüketilen yiyeceklerinden biri olan hurma hakkında uzmanlar uyardı.

Genelde Ramazan ayında Medine hurmalarının daha çok tercih edildiğini belirten Mücahit Çakmak, "Medine hurmaları daha faydalıdır, sağlık açısından iyidir. Medine hurması dışında Filistin'den, Mısır'dan bizim tercihimiz genelde Medine hurmaları oluyor. Daha çok onlar tercih ediliyor. Hurmaların boyutlarına bakarsak; genelde Filistin'den gelen hurmalar iri ve büyük oluyor, lezzet açısından Medine hurmalarını tercih ediyoruz. Çünkü lif oranı yüksek hem de Ramazanda insanın şekeri düzenleyip açlığı gideriyor" dedi.

Hurma fiyatlarının 70 ila 600 lira arasında değiştiğini belirten Çakmak, "Hurmaların fiyatı boyut ve kalitesine göre değişiyor. Daha iri ve büyük hurmaların fiyatı biraz daha pahalı, ufak olanlarınki de uygun oluyor" diye bilgi verdi.

Hurma alırken nelere dikkat edilmeli?

İçi koyu renk olmamalı

Hurma almadan önce eğer imkanınız varsa ortadan ikiye bölün ve içinin ne renk olduğuna dikkat edin. Eğer içi koyu bir renkse bu hurmanın bozulmaya başladığının bir göstergesidir.

Dışı yapış yağış olmamalı

Bazı hurmaları elinize aldığınız zaman dışı yapış yapış olur ve elinizde sanki şerbetli bir tatlıya dokunmuş gibi bir his bırakır. İşte bu tarz hurmaların dış kısmı tatlı olsun diye işlem görmüştür. Bu sebeple dışı yapış yapış olan hurmalardan uzak durmanız gerekir.

Dışı parlak olmamalı

Doğada yetişen hiçbir meyvenin kabuğu parıl parıl parlamadığı gibi hurmanın da parlamaz. Ancak maalesef satıcılar ürünlerini satmak adına bazı tekniklerle hurmanın daha iştah açıcı durması için dış yüzeyini parlatıyor. Bu sebeple dışı parıl parıl parlayan hurmadan da uzak durulması gerekiyor.

Glikoz içermemeli

Açıkta satın aldığınız hurmalarda bu durumu tespit edebilmeniz oldukça zor olsa da pakette aldığınız ürünlerin ambalajında mutlaka neler içerdiği yazmak zorunda. Bu sebeple eğer ambalajlı hurma tercih ediyorsanız glikozla tatlandırılmadığından emin olmalısınız. Aksi halde hurma size faydadan çok zarar verecektir.

Soğuk ortamda saklanmış olmalı

Her ne kadar sıcak iklim şartlarına alışkın bir meyve olsa da uzun yollardan geldiğinden dolayı ve kurtlanma ihtimalinden dolayı hurmanın soğuk ortamda muhafaza edilmesi çok önemli. Bu sebeple aldığınız hurmanın hangi şartlarda saklandığına dikkat ederseniz bozuk gıda alma ihtimali düşecektir. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sağlık, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hurma Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika

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