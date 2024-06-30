Hürmetçi Sazlığı'nda Ziyaretçi Merkezi Hizmete Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hürmetçi Sazlığı'nda Ziyaretçi Merkezi Hizmete Açılıyor

Hürmetçi Sazlığı\'nda Ziyaretçi Merkezi Hizmete Açılıyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hürmetçi Sazlığı'nda yapımı devam eden ziyaretçi merkezinin yakın bir zamanda hizmete açılacağını duyurdu. Ziyaretçi merkezi, doğal güzellikleriyle ünlü Hürmetçi Sazlığı'nı ziyaret eden turistlere konforlu bir deneyim sunacak.

30.06.2024 15:12  Güncelleme: 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; yılkı atlarıyla nam salmış Hürmetçi Sazlığı'na yapımı devam eden ziyaretçi merkezinin kısa bir süre içerisinde hizmete açılacağının müjdesini verdi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; doğaseverler ve fotoğrafçıların gözde mekanı Hürmetçi Sazlığı'nda yapımı devam eden 'Ziyaretçi Merkezi'nin yakın bir zamanda hizmete gireceğini söyledi. Başkan Özdoğan; 'Ziyaretçi Merkezi'nin doğal güzellikleriyle ünlü Hürmetçi Sazlığı'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin daha konforlu bir deneyim yaşamasını sağlayacak modern bir tesis olduğunu söyledi. 'Ziyaretçi Merkezi'nin doğanın kalbinde konforlu bir mola noktası olacağını belirten Başkan Özdoğan, Hürmetçi Sazlığı'nı ziyaret edenlerin dinlenme ve ihtiyaçlarını karşılayabileceği modern imkanlar sunacağını, doğaseverlerin ve macera arayanların vazgeçilmez duraklarından biri olan alanın artık daha fazla hizmet ve imkanlarla misafirlerini ağırlayacağını ifade ederek şunları söyledi;

"Hürmetçi Sazlığı Ziyaretçi Merkezi yaklaşık 400 metrekarelik bir tesis oluyor. Çalışmalarımızda sona geldik. İnşallah yaz sonu itibariyle burada toplantı salonu, muhtarlık binası, mescit ve lavabo ile ziyaretçilerimizin rahat edebileceği bir alanı Hürmetçi Mahallemize kavuşturmuş olacağız. Buradaki güzellikleri görmeye gelen ve alışveriş yapan vatandaşlarımızın dinlenebileceği, çayını ve kahvesini içebileceği bir alanı da inşallah vatandaşlarımıza kazandırmış olacağız. Tesisimiz hem ilçemize hem de ilimize hayırlı olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Bilal Özdoğan, Hacılar, Çevre, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hürmetçi Sazlığı'nda Ziyaretçi Merkezi Hizmete Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:01 Antalya Havalimanı’nda İsrail uçağı krizi “Yakıt verilmedi“ yalanının arkasından bakın ne çıktı Antalya Havalimanı'nda İsrail uçağı krizi! "Yakıt verilmedi" yalanının arkasından bakın ne çıktı
19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 21:38:31. #1.13#
SON DAKİKA: Hürmetçi Sazlığı'nda Ziyaretçi Merkezi Hizmete Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement