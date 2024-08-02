Hüseyin Altın'ın adı Erzurum'da bir bilgi evine verildi - Son Dakika
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Hüseyin Altın'ın adı Erzurum'da bir bilgi evine verildi

Hüseyin Altın\'ın adı Erzurum\'da bir bilgi evine verildi

Arabesk ve halk müziği sanatçısı Hüseyin Altın'ın adı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bilgi evine verildi. Açılışa birçok önemli isim katıldı.

02.08.2024 18:12  Güncelleme: 18:25
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"Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş", "Dargınım" ve "Hasret Akşamları" parçalarıyla bilinen sanatçı Hüseyin Altın'ın adı, memleketi Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bilgi evine verildi.

Türk arabesk ve halk müziğinin unutulmaz ismi Hüseyin Altın'ın ismi, Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bilgi evine verildi. Arabesk müziğin taçsız kralı olarak anılan rahmetli sanatçı evinin balkonundan düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı özel bir hastanede 23 Temmuz 2016 tarihinde akşam saatlerinde vefat etmişti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, vefa örneği göstererek Hüseyin Altın'ın adını bilgi evine verdi. Hüseyin Altın Bilgievi'nin açılışına Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti il ve ilçe yöneticileri, vatandaşlar ve Hüseyin Altın'ın kızı Hilal Altın katıldı.

"Emeği geçenlere teşekkür ederim"

Açılışta konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Türk müziğinin değerli seslerinden kıymetli hemşehrimiz Hüseyin Altın'ın adını taşıyan bilgi evimizin açılışını gerçekleştirdik. Eğitim ve kültür şehri olan Erzurum'da vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarına cevap veren Bilgi Evleri Projelerimiz ile bilgiye erişimi kolaylıkla sağlamayı amaç edindik. Bilgi evlerimizi okuma salonu, kütüphane, kapalı otopark, taziye evi, kreş, spor salonları, üniversiteye hazırlık kursları, atölyeler, bay ve bayan mescidi, eğitmen salonu, oturma ve dinlenme alanları ile diğer sosyal donatı unsurlarından oluşturarak vatandaşlarımızın her ihtiyacını gözettik. Okuyan, araştıran, öğrenen ve üreten nesli en güzel şekilde yetiştirebilmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Hüseyin Altın Bilgi Evi'mizin yapımında emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bu güzel yatırımının ilimize hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de vefa örneği olan tesisin hayırlı olmasını diledi. Konuşmalardan sonra Hüseyin Altın Bilgi Evi'nin açılışı yapılarak, gezildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hüseyin Altın'ın adı Erzurum'da bir bilgi evine verildi - Son Dakika

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