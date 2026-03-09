Husiler'den Mücteba Hamaney'e Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Husiler'den Mücteba Hamaney'e Destek

09.03.2026 05:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki Husiler, Mücteba Hamaney'in yeni İran dini lideri seçilmesini memnuniyetle karşıladı.

Yemen'deki Husiler, Mücteba Hamaney'in İran'ın yeni dini lideri seçilmesini memnuniyetle karşıladıklarını duyurarak, "Bu gelişme, İslam Devrimi için yeni bir zafer ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ve halkının düşmanlarına vurulmuş büyük bir darbedir" açıklamasında bulundu.

İran'daki Uzmanlar Meclisi'nin ABD-İsrail saldırılarında öldürülen Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i ülkenin yeni dini lideri seçmesine bir tepki de Yemen'deki Husilerden geldi. Husiler, çevrimiçi mesajlaşma uygulaması Telegram aracılığıyla yaptıkları açıklamada gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "İran İslam Cumhuriyeti'ni, liderliğini ve halkını, Mücteba Hamaney'in bu önemli ve kritik dönemde İslam Devrimi'nin lideri olarak seçilmesinden dolayı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamada, "Bu gelişme, İslam Devrimi için yeni bir zafer ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ve halkının düşmanlarına vurulmuş büyük bir darbedir" denildi.

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney olmuştu

İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında öldürülmesinin ardından, gözler ülkenin dini liderinin kim olacağı sorusunun yanıtına çevrilmişti. Son olarak, İran'daki Uzmanlar Meclisi tarafından yapılan oylamada Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney ülkenin yeni dini lideri seçilmişti. İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ali Hüseyni Eşkuri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Oyların ezici çoğunluğuyla seçilen bu kişi, Hamaney'in yolunu sürdürecek ve Hamaney'in adı devam edecektir" ifadelerini kullanmıştı. - SANA

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Yemen, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel Husiler'den Mücteba Hamaney'e Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Beyrut’ta bir oteli vurdu 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti
Nusret, İran’ın her gün vurduğu şehre gitti Nusret, İran'ın her gün vurduğu şehre gitti

06:19
Savaş sürerken Türkiye’den kritik hamle Bugün yola çıkıyorlar
Savaş sürerken Türkiye'den kritik hamle! Bugün yola çıkıyorlar
05:34
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi
Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi
04:58
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü Onlarca ölü var
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
04:53
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı
"Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
03:01
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
01:03
Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail’e biz verdik
Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail'e biz verdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 07:11:44. #.0.5#
SON DAKİKA: Husiler'den Mücteba Hamaney'e Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.