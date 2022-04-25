Husumetlisini gördü, bir an tereddüt etmeden arabayı üzerine sürdü! Talihsiz adam havada taklalar attı - Son Dakika
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Husumetlisini gördü, bir an tereddüt etmeden arabayı üzerine sürdü! Talihsiz adam havada taklalar attı

25.04.2022 09:58

Erzincan'ın İliç ilçesinde otomobil sürücüsü, yolda gördüğü husumetlisinin üzerine hiç düşünmeden aracını sürdü. Çarpmanın etkisiyle şahıs yere savrularak yaralanırken otomobil sürücüsü de etraftaki vatandaşlar tarafından araçtan indiği anda darp edildi.

İliç ilçe merkezinde önceki gün daha önceden aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle husumet bulunan otomobil sürücüsü şahsı bir arkadaşıyla ilçe merkezinde yürürken gördü. Sürücü otomobilini yolda arkadaşıyla yürüyen şahsın arkası dönükken üzerine sürerek çarptı.

ÇARPAN ADAMI DÖVDÜLER

Çarpmanın etkisiyle şahıs yere savrularak yaralanırken otomobil sürücüsü de etraftaki vatandaşlar tarafından araçtan indiği anda darp edildi. Yaşanan olay çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI

Olayda yaralanan kazazede ve darp edilen sürücü hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldu. Savcılık tarafından tahkikat başlatıldı.

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Otomobil, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Husumetlisini gördü, bir an tereddüt etmeden arabayı üzerine sürdü! Talihsiz adam havada taklalar attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Husumetlisini gördü, bir an tereddüt etmeden arabayı üzerine sürdü! Talihsiz adam havada taklalar attı - Son Dakika
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