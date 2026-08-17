Bilecik'te huzurevi sakinleri lavanta bahçesinde doğayla buluştu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Huzurevi sakinleri, Bilecik merkeze bağlı Ulupınar köyünde bulunan Lavanta Bahçesi'ni gezdi. Doğayla iç içe keyifli vakit geçiren huzurevi sakinleri, lavantaların arasında bol bol sohbet ederek güzel anlar yaşadı. Etkinlikte huzurevi sakinleri için hoş ve unutulmaz anlar yaşandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Büyüklerimizin sosyal hayatın içerisinde yer almaları, doğayla buluşmaları ve güzel vakit geçirmeleri bizim için çok kıymetli. Onların yüzündeki tebessüm bizim en büyük mutluluğumuz. Huzurevi sakinlerimize yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerimizi sürdüreceğiz" dedi.