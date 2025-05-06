Huzurevi Sakinlerine Özel Etkinlik ile Moralleri Yükseldi

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çarşamba Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılar, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği tarafından düzenlenen özel etkinlikte buluşarak unutulmaz bir gün geçirdi.

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği, düzenlediği özel etkinlikle Çarşamba Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ağırladı. Dernek binasında bir araya gelen yaşlılar hem keyifli vakit geçirdi hem de hatırlanmanın mutluluğunu yaşadı.

Programa Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Necmettin Aygün, İl Müdür Yardımcısı Yüksel Kıyak, Çarşamba Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hakan Tercan, eski Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Değerli, dernek yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda misafir katıldı.

İl Müdürü Necmettin Aygün, huzurevi sakinlerine sağlanan bu değerli etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Toplumumuzda huzurevlerinde yaşamak durumunda kalan birçok insanımız var. Onların yanında olmak, birlik ve beraberliğin anlamını yaşatmak çok kıymetlidir. Bu tür etkinliklerin tüm sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Bu güzel ve anlamlı program için Çarşambalılar Dernek Başkanı Özdemir'e ve Yönetim Kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Dernek Başkanı Hüseyin Avni Özdemir ise yaptığı konuşmada, "Amacımız huzurevi sakinlerinin tekdüze yaşamlarını biraz olsun renklendirmek, onlara moral vermek ve kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamaktır. Onların mutlu olması her şeye değer. Kahvaltı programımızda bir araya gelerek huzurevi sakinlerimiz ile dertleştik, onların sıkıntılarını dinledik. Bu programla bir nebze olsun gönüllerine dokunmak istedik. Büyüklerimizi ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyet bizim için oldukça önemli ve kıymetlidir. Büyüklerimizi burada misafir etmek bizim için büyük bir onurdur. Onlar bizim baş tacımızdır. Akabinde etkinliğimize katılarak bizlere keyifli dakikalar yaşatan kıymetli sanatçılarımız Levent Aydın, Ünal Türünç ve Halit Ateşli'ye verdikleri konser ile yaşlılarımızın keyifli vakit geçirmelerine vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Yeni etkinliklerimizde tekrar bir arada olmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade eden huzurevi sakinleri, kahvaltı ve müzik ziyafetinin kendilerine büyük bir moral verdiğini söyleyerek etkinlik için dernek yönetimine teşekkürlerini ilettiler. Etkinlikte ayrıca dernek yönetimi tarafından günün anısına misafirlere çeşitli hediyeler takdim edildi. - SAMSUN