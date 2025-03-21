Hz. Muhammed'in Sakalı Elazığ'da Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Hz. Muhammed'in Sakalı Elazığ'da Ziyarete Açıldı

Hz. Muhammed\'in Sakalı Elazığ\'da Ziyarete Açıldı

Elazığ'da Hazreti Ali Camisi'nde Hz. Muhammed'in sakal-ı şerifi, cuma sonrası cemaatin ziyaretine açıldı.

21.03.2025 14:46
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Elazığ merkezde bulunan Hazreti Ali Camisine getirilen Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) sakal-ı şerifi, cuma namazı sonrasında cemaatin ziyaretine açıldı.

Ramazan ayının 21'inci gününde Elazığ'da bulunan Hazreti Ali Camisine Hz. Muhammed'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)sakal-ı şerifi getirildi. Cuma namazı sonrası ziyarete açılan sakal-ı şerife, cemaat yoğun ilgi gösterdi. Cam fanusta muhafaza edilen sakal-ı şerifi öpüp yüzlerine süren cemaat, sevgilerini dile getirdi. Salavat eşliğinde, sırayla ziyaret edilen sakalı şerif, sunumun ardından tekrar muhafaza altına alındı.

Suudi Arabistan din görevlisi Kadir Ataç, "İki cihan serveri, başımızın tacı, gönüllerin ilacı, fahri kainatın sultanı, Hazreti Muhammed ((Sallallahü teala aleyhi ve sellem) efendimizin sakalı şerif saadetleri elhamdülillah bugün Hazreti Ali Camisinde ziyarete açılmıştır. Efendimizin, giymiş olduğu cübbe, vücudundaki herhangi bir parça şeriftir. Şerif demek, şerefli demektir. Peygamberimiz bin 400 küsuratlı yıldır mübarek sakal-ı şerif saadetleri saklanmaktadır. Elhamdülillah 10 yıla yakındır da Elazığ'da korunması yapılmaktadır. Nasıl bugün burada ziyaret ettiysek, en kısa zamanda Medine'ye gidip makamında ziyaret etmeyi Rabbim nasip eylesin inşallah. Allah resulünün bir parçası bizim için en şerefli olan bir şeydir. Ümmeti Muhammed'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) ve ona inanan insanların en mutlu olduğu andır. Bizim için en şerefli ve en kutsal olan şeydir" dedi.

Camii imamı Mustafa Sel ise "Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da peygamber efendimizin mübarek sakal-ı şerifi camimizde ziyarete açıldı. Hüzünlüyüz aynı zamanda da mutluyuz. Cemaatimiz kalabalık, ziyaretler yoğun geçti. Allah hepsinden razı olsun inşallah" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hz. Muhammed'in Sakalı Elazığ'da Ziyarete Açıldı - Son Dakika

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