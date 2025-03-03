İBB Başkanı İmamoğlu'nun Diplomasına Yönelik Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu'nun Diplomasına Yönelik Soruşturma Başlatıldı

İBB Başkanı İmamoğlu\'nun Diplomasına Yönelik Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğuna dair iddialarla ilgili inceleme başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla soruşturma açtı.

03.03.2025 13:34  Güncelleme: 13:47
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İstanbul Üniversitesi tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına yönelik yapılan açıklamada, "Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı. İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Şubat 2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2025 tarihli 'Soruşturma Dosyası' konulu yazıları üniversitemize ulaşmıştır. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İBB Başkanı İmamoğlu'nun Diplomasına Yönelik Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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