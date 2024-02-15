İBB, minibüsleri taksiye dönüştürmeye devam ediyor - Son Dakika
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İBB, minibüsleri taksiye dönüştürmeye devam ediyor

İBB, minibüsleri taksiye dönüştürmeye devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, minibüsten 8 artı 1 taksiye dönüştürülen bin 755 araçtan bin 38'inin normal taksiye çevrilmesine karar verildi.

15.02.2024 17:00  Güncelleme: 17:05
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, minibüsten 8 artı 1 taksiye dönüştürülen bin 755 araçtan bin 38'inin normal taksiye çevrilmesine karar verildi.

UKOME şubat ayı toplantısı Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında yapılan toplantıda, yayalaştırma, parkomat ve minibüsten 8 artı 1 taksiye çevrilen araçların normal taksilere dönüştürülmesi teklifleri görüşüldü. Toplantıda İBB tarafından minibüsten taksiye dönüştürülen bin 755 araçtan bin 38'inin normal taksiye dönüştürülmesi, 717 tanesinin aynı statüde çalışmaya devam etmesi teklif edildi. Söz konusu teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı diğer maddelerin kabulü ile sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ulaşım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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