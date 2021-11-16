İBB'nin tramvay çalışması vatandaşları çileden çıkardı - Son Dakika

T4 Topkapı-Mescid-i Selam arası tramvay hattında yapılan bakım çalışması nedeniyle yolcular zor anlar yaşıyor. Bakım çalışması yapılan Topkapı-Şehitlik istasyonları arasında ise sabah işe giden vatandaşlar yoğun kalabalık nedeniyle çileden çıktı. İşe geç kaldığını söyleyen bir vatandaş, "Sosyal medyada o kadar şey yapıyorlar ama boş demek ki" diyerek İBB'ye tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi T4 Topkapı - Mescid-i Selam tramway hattında başlatılan bakım çalışması nedeniyle toplu taşımayı kullanarak işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. 14 Kasım - 21 Kasım 2021 tarihleri arası bakım çalışması sürecek.

Vatandaştan İBB'ye tepki "Sosyal medyada o kadar şey yapıyorlar ama boş demek ki"

Çok beklediklerini ve izdiham olduğu için zor anlar yaşadığını söyleyen bir vatandaş, yoğunluk nedeniyle karışıklık yaşadığını söyledi.

Mağdur olduğunu söyleyen başka bir vatandaş işe, "Seferin ücretiz olması önemli değil. 3 kere de sinyal kesildi zaten. Bu çalışma sabah saatleri yerine akşam saatlerinde ya da hafta sonları yapılsa kimse mağdur olmaz. Bu çok büyük bir ayıptır. İşe gidiyorum yarım saat geç kaldım. İzin aldım. Bu aksamadan haberim yoktu. Böyle şeylerde Büyükşehirin mesaj atması haber vermesi lazım. Sosyal medyada o kadar şey yapıyorlar ama boş demek ki" diye konuştu.

"Ekrem İmamoğlu bu insanları mağdur etmesin"

Başka bir vatandaş ise, "Tramvaya bindik bir şey söylenmedi. Bakım olduğu söyleniyor. İşlerine ne zor şartlarda gidiyoruz. Bir yerde yürüyen merdivenler çalışmıyor. Tasarruf modundaymış. Ekrem İmamoğlu'ndan bu konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz. ya da bu insanları mağdur etmesin. Buradan otobüsle aktarma yapıyoruz. Nerden nasıl gideceksek. Ulaşım felç olmuş durumda. Biz bu konulardan şikayetçiyiz. Hiç memnun değiliz halk olarak" dedi. - İSTANBUL