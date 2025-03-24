İBB Protestolarında Tarihi Şehzade Camii Tahrip Edildi

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması dahilinde tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için izinsiz gösteri yapan gruplar, Fatih'te bulunan ecdat yadigarı Şehzade Camii'ni tahrip etti. Protestocu grup, Mimar Sinan'ın çıraklık eseri olan caminin haziresindeki mezarlara zarar verirken, ayrıca duvarlarına yazılar yazdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarını protesto amacıyla toplanan bazı gruplar, Saraçhane'de bulunan 500 yıllık Şehzade Camii'ni tahrip etti. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mehmed adına Mimar Sinan'a yaptırdığı, güzelliği ile ön plana çıkan Şehzade Camii'ni işgal eden grup, mezar taşlarını kırdı. Polislere asit atıp, baltalı saldırı yapan ve havai fişek fırlatan göstericiler, Mimar Sinan'ın çıraklık eserinin duvarlarına yazılar yazdı.

Öte yandan, İstanbul Valisi Davut Gül, tahrip edilen ecdat yadigarı Şehzade Camii'ne geldi. Mezar taşları kırılan alanda Vali Gül, teftişte bulundu. Yetkililerin tahrip edilen mezarların onarımı için çalışma başlattığı öğrenildi.

"Tarihi mirasa saldırı kesinlikle kabul edilemez"

Mirasa saldırının kabul edilemeyeceğini söyleyen Murat Uçar, "Eylem demokratik şartlarda yapılacaksa tabii ki yapılsın. Ama bu şekilde tarihi mirasa saldırı da kesinlikle kabul edilemez. Söyleyecek söz bulamıyorum tahribata. Taşkınlık yapmadan herkesin gösteri yapması hakkı" diye konuştu.

"Tahribat insanlık dışı"

Mezarı tahrip edenlerin cezasını çekeceğini söyleyen Mehmet Turan, "Diyecek bir şey yok insanlık dışı şeyler. Mezardan ne istiyorlar? Hak eden cezasını çekecek, kim olursa olsun" ifadelerini kullandı.

"Geçmişine saygısı olmayan bir insanın, geleceğe hiç faydası olmaz"

Zülfiye Bayar ise "Haksızlığa herkes konuşur. Geçmişine saygısı olmayan bir insanın geleceğe hiç faydası olmaz. Söyleyecek hiçbir şey yok. Sözün bittiği yer. Buranın tarihi eser ve mezar olması ekstra bir durum. İnsanlar tabii ki hakkını koruyacak. Herkes tek görüşte olmak zorunda değil ama etrafına zarar vermemelisin. Başkasının mezarına zarar vermemelisin" dedi. - İSTANBUL