İbrahim Gülmez BTÜ\'de Sanayi Fırsatlarını Anlattı

BTÜ Konuşmaları'nın konuğu Haksan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gülmez, Türkiye'nin sanayi açısından fırsatlarının öğrenciler tarafından iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, 'başarı için hedefinizi belirleyerek, rekabet edecek yönlerinizi zenginleştirin' dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri, BTÜ Konuşmaları programıyla alanında uzman isimlerle buluşmaya devam ediyor. Bu doğrultuda her çarşamba günü Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da gerçekleşen BTÜ Konuşmaları'nın 4'ncü sezon 33'ncü bölüm konuğu, Haksan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gülmez oldu. Programa; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, akademisyenler ile öğrenciler katıldı. "İş Dünyasında Tehditler ve Fırsatlar" başlıklı konuşmasını yapan Haksan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gülmez, sanayideki son gelişmeleri ve özel sektörde ihtiyaç duyulan mezun profilini paylaştı. Haksan Otomotiv'in BTÜ ile güçlü bir ilişkisi olduğunu vurgulayan İbrahim Gülmez, mühendislik ağırlıklı bölümlerin üniversite bünyesinde yer almasının sanayici için büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Bursa'nın sanayi açısından büyük potansiyeller barındırdığını, özellikle otomotiv sektörünün öncü olduğunu ifade eden İbrahim Gülmez, mühendislik öğrencilerinin sanayi ile ilişkisinin artması gerektiğinin altını çizdi.

"Otomotiv üssü Bursa'yı iyi değerlendirmelisiniz"

Bursa'da sanayi sektörünün oluşumunuaktaran İbrahim Gülmez, günümüzde uzun süreler alan işlemlerin artık teknoloji ile daha hızlı ve seçenekli hale geldiğini söyledi. 1970'li yıllardan itibaren Bursa'da otomotive yönelik yatırımların başladığını ifade eden İbrahim Gülmez, uluslararası otomotiv firmalarının varlığı ile beraber şehrin otomotiv üssü haline geldiğini söyledi. İbrahim Gülmez, "Otomotiv; katma değeriyle, ihracatıyla, devlete ve insana katkısıyla Türkiye'nin sürükleyici, öncü sektörlerinden bir tanesi. Sizler de böylesine büyük bir sektörün olduğu şehirde öğrenim gören öğrenciler olarak, bu durumu iyi değerlendirmeli, hedefinizi belirleyerek rekabet edecek yönlerinizi zenginleştirmelisiniz. Başarıya böyle ulaşabilirsiniz" diye konuştu.

"Güçlü yönleri geliştirerek fırsata çevirmeliyiz"

Sanayi sektöründeki tehditlere değinen Haksan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gülmez, "Günümüzdeki tehditlerden bir tanesi, üretimin ülke sınırları dışına çıkarak global oyuncuların oluşması... Örneğin Çin, yüksek üretim yapan, dünyanın en ücra köşesine bile ürün satma kabiliyetine ulaşan dev bir ekonomik güç haline geldi. Türkiye ise üretim kabiliyetini yüksekte tutarak, mavi yakalı işçileriyle hızlı reaksiyon göstererek, hızlı tedariki ile 'hala vazgeçilmezim' diyor. Ülkemizdeki genç nüfusun fazla olması, coğrafi konumu ve kültürel frekansının güçlü olması, ürettiğimiz ürünlerin Avrupa ülkeleri tarafından tercih edilmesi bizim en büyük fırsatlarımızdan bir tanesi. Bu mevcut durumumuzu korumak ve geliştirmek her birinize önemli avantajlar sunabilir" şeklinde konuştu.

Yapay zekanın gelişimi sizleri kaygılandırmasın

Yapay zekanın geleceğe damga vuracağını dile getiren İbrahim Gülmez, "Yapay zekanın gelişimi ile siz öğrencilerimizde 'işsiz kalacağız' korkusu oluşuyor. Ancak korkmayın. Çünkü yapay zeka planlama yapabilir ama bir insan gibi üretim yapamaz. Yapay zeka önemli bir olgu ama tek başına yeterli değil. Geliştirmede yapay zeka ön plana çıkacak ama üretimde insan faktörü yine ön planda olacak" ifadelerinde bulundu.

İbrahim Gülmez'in konuşmalarının ardından öğrenciler merak ettikleri soruları yöneltti. Program, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar'ın Haksan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gülmez'e plaket takdiminin ardından, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - BURSA